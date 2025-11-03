Femminicidio di Aurora Tila morta a 13 anni a Piacenza, l'ex ragazzo 16enne condannato a 17 anni di carcere

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato a 17 anni di carcere il 16enne imputato per l’omicidio di Aurora Tila, morta cadendo dal balcone della propria abitazione di Piacenza a 13 anni. Il giudice ha accolto la ricostruzione della procura per i minorenni, che chiedeva però più di 20 anni. La difesa aveva invece chiesto l’assoluzione.

L’ex ragazzo della 13enne Aurora Tila è stato condannato a 17 anni di carcere per omicidio volontario aggravato della ragazzina, morta cadendo dal balcone di casa sua a Piacenza.

Il ragazzino, 15 anni al momento dei fatti, oggi 16enne, non ha ottenuto il riconoscimento di nessuna delle attenuanti, anche se la procura aveva chiesto una condanna a 20 anni e 8 mesi.

ANSA L’avvocato dell’imputato

La richiesta della difesa era al contrario un’assoluzione per non aver commesso il fatto. L’imputato sostiene infatti che la ragazzina sia caduta o per un incidente, o per un gesto volontario.

Le dichiarazioni dei familiari della vittima

La madre della vittima ha risposto ad alcune domande dei giornalisti: “Sono soddisfatta per la condanna a 17 anni, anche se 20 erano meglio. Ma almeno giustizia è stata fatta. Io ho sempre creduto nella giustizia, l’ho detto dall’inizio”.

La donna ha dichiarato di voler fondare un’associazione in ricordo di Aurora: “L’obiettivo dell’associazione è far sì che determinate situazioni non succedano più”.

Gli avvocati difensori hanno annunciato che faranno appello: “C’è stata una condanna che non rispecchia le richieste del pubblico ministero e nel corso dell’arringa abbiamo evidenziato che le fonoregistrazioni delle dichiarazioni rese dai testi dicono qualcosa in più rispetto a quello che è stato verbalizzato” hanno dichiarato.

La giustizia minorile e lo sconto di pena

In realtà una diminuente di pena è stata riconosciuta all’imputato, quella della minore età. La giustizia minorile funziona infatti con presupposti diversi da quella per gli adulti.

Il fine rieducativo è molto più accentuato per i cosiddetti infradiciottenni, vale a dire le persone con più di 14 anni ma meno di 18.

La capacità di intendere e di volere degli infradiciottenni deve essere dimostrata a priori e non è presunta, come per gli adulti. Tutte le pene a loro inferte, inoltre, sono ridotte di un terzo.