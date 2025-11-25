Femminicidio di Cinzia Pinna a Palau, Emanuele Ragnedda dice di aver "sparato per difendermi"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Emanuele Ragnedda ribadisce la sua versione dei fatti: avrebbe ucciso Cinzia Pinna per difendersi. L’indagato, ora detenuto presso il carcere di Bancali, è stato ascoltato dal pubblico ministero Noemi Mancini e dal procuratore Gregorio Capasso all’interno dell’istituto penitenziario. L’uomo, assistito dagli avvocati Luca Montella e Gabriele Satta, ha confermato di aver sparato mentre la ragazza lo minacciava con un coltello. Per gli inquirenti, tuttavia, il suo racconto sul femminicidio non convince.

La versione di Emanuele Ragnedda

Come riporta Ansa e come conferma La Nuova Sardegna, lunedì 24 novembre Emanuele Ragnedda è stato ascoltato dal pm Noemi Mancini e dal procuratore di Tempio Pausania Gregorio Capasso all’interno del carcere di Bancali.

Ad assisterlo c’erano i suoi avvocati Luca Montella e Gabriele Satta. Agli inquirenti Ragnedda ha confermato la versione fornita da sempre.

ANSA I carabinieri all’esterno della tenuta di Conca Entosa, dove si è consumato il femminicidio di Cinzia Pinna. Emanuele Ragnedda conferma la sua versione: l’avrebbe uccisa per difendersi

Secondo il suo racconto, nella notte tra l’11 e il 12 settembre avrebbe esploso tre colpi di pistola contro la 33enne in quanto quest’ultima lo avrebbe minacciato con un coltello.

Lo aveva raccontato anche al giudice per le indagini preliminari Marcella Pinna, quando sul volto aveva ancora dei segni che attribuiva, appunto, alla presunta aggressione da parte della donna.

Gli accertamenti in corso

Al racconto di Ragnedda gli inquirenti stanno cercando riscontri. In primo luogo una maggiore chiarezza potrebbe arrivare con i dati ottenuti dall’anatomopatologo sia dal sopralluogo nello stasso di Conca Entosa sia dal corpo della vittima.

Inoltre, pochi mesi prima del femminicidio il cellulare di Ragnedda si era rotto e l’indagato comunicava attraverso il suo pc. La Nuova Sardegna scrive che del computer dell’indagato è in corso la copia forense da parte del perito informatico Andrea Cappai, nominato dalla Procura di Tempio Pausania. Inoltre, l’attenzione degli inquirenti è rivolta anche al telefono cellulare di Rosamaria Elvo, fidanzata del 41enne, indagata per favoreggiamento.

Gli inquirenti vogliono capire quali contatti abbia avuto Ragnedda dopo il femminicidio e se qualcuno l’abbia aiutato a ripulire la scena del crimine e ad occultare il cadavere della vittima.

Il femminicidio di Cinzia Pinna

Cinzia Pinna, 33 anni, era originaria di Castelsardo. La sera dell’11 settembre si trovava a Palau per trascorrere la serata in un locale. A notte inoltrata ha incontrato Emanuele Ragnedda, che l’ha invitata a passare il resto della serata nella sua tenuta di Conca Entosa, sempre nel territorio di Palau, in Gallura.

Durante la notte Cinzia Pinna è stata uccisa con tre colpi di pistola all’indirizzo del suo volto, e il suo corpo è stato occultato nel terreno del casolare. I suoi effetti personali non sono ancora stati rinvenuti, compreso il cellulare. Dopo il delitto Ragnedda, forse – secondo gli inquirenti – con l’ausilio di terze persone, avrebbe ripulito il divano sul quale poco prima giaceva il cadavere della 33enne e ne avrebbe acquistato uno nuovo ad Arzachena. Rosamaria Elvo, indagata con l’ipotesi di aver aiutato il 41enne a ripulire il casolare dalle tracce del femminicidio, da subito ha respinto le accuse.