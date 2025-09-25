Femminicidio di Cinzia Pinna, chi è l'altro indagato oltre a Emanuele Ragnedda

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

C’è un altro nome nell’inchiesta sul femminicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo scomparsa l’11 settembre e ritrovata senza vita nella tenuta agricola di Emanuele Ragnedda. Oltre all’imprenditore vitivinicolo 41enne che ha confessato l’omicidio, gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati un giovane di 26 anni, milanese di origine ma residente in Gallura, accusato di occultamento di cadavere.

Femminicidio di Cinzia Pinna, chi è il secondo indagato

Secondo una prima ricostruzione, Ragnedda avrebbe inizialmente dichiarato di aver ricevuto aiuto dal 26enne per nascondere il corpo di Cinzia Pinna.

Una versione che il ragazzo ha respinto con decisione. I suoi legali, Maurizio e Nicoletta Mani, hanno spiegato all’Unione Sarda: “Non appartiene per niente a questa vicenda, siamo fiduciosi che a questo punto sia fatta chiarezza sull’estraneità del nostro assistito”.

Gregorio Capasso, il procuratore di Tempio Pausania che ha raccolto la confessione di Emanuele Ragnedda

Gli avvocati sottolineano come il loro cliente stia vivendo “momenti di grande sofferenza perché accusato di una cosa enorme senza avere la minima idea di cosa sia successo”.

La confessione di Emanuele Ragnedda

Dopo ore di interrogatorio, l’imprenditore ha ammesso di aver ucciso Cinzia con diversi colpi di pistola e di aver nascosto il corpo nei terreni di Conca Entosa, tra Arzachena e Palau.

La notte della scomparsa, tra l’11 e il 12 settembre, la 33enne era stata vista per l’ultima volta a Palau.

Per oltre dieci giorni i familiari hanno sperato di ritrovarla viva, finché la confessione di Ragnedda ha fatto emergere la verità.

Il produttore vinicolo, conosciuto per il vermentino “Disco Volante” venduto fino a 1.800 euro a bottiglia, avrebbe cercato di mantenere una vita sociale normale dopo il delitto: feste, apparizioni mondane e persino un arrivo in elicottero al compleanno della madre, mentre il corpo della vittima era ancora nascosto nella sua proprietà.

Le indagini sul femmicidio

Ora Ragnedda si trova nel carcere di Nuchis, in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip di Tempio Pausania.

È accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere.

Intanto il lavoro degli investigatori prosegue: i carabinieri del Ris hanno trovato tracce di sangue e polvere bianca nella villa di Conca Entosa, materiale su cui sono in corso analisi.

Il ruolo del 26enne resta da chiarire. Gli inquirenti vogliono capire se abbia avuto davvero un coinvolgimento nel nascondere il corpo oppure se sia stato chiamato in causa da Ragnedda in una fase iniziale delle indagini.