Femminicidio di Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda ha confessato: cadavere trovato nel suo casolare
L’imprenditore Emanuele Ragnedda ha confessato ai Carabinieri il femminicidio di Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa a Palau lo scorso 11 settembre
Svolta nel caso di Cinzia Pinna: l’imprenditore vitivinicolo Emanuele Ragnedda ha confessato il femminicidio davanti al pm Capasso, indicando il casolare dove era nascosto il cadavere, ritrovato dagli inquirenti. Disposto il fermo per omicidio. Indagato un 26enne per occultamento di cadavere. Sequestrati cellulari e un’arma, al vaglio del RIS di Cagliari.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO