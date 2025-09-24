NOTIZIE
Femminicidio di Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda ha confessato: cadavere trovato nel suo casolare

L’imprenditore Emanuele Ragnedda ha confessato ai Carabinieri il femminicidio di Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa a Palau lo scorso 11 settembre

Ubaldo Argenio

Ubaldo Argenio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Svolta nel caso di Cinzia Pinna: l’imprenditore vitivinicolo Emanuele Ragnedda ha confessato il femminicidio davanti al pm Capasso, indicando il casolare dove era nascosto il cadavere, ritrovato dagli inquirenti. Disposto il fermo per omicidio. Indagato un 26enne per occultamento di cadavere. Sequestrati cellulari e un’arma, al vaglio del RIS di Cagliari.

 

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

cinzia-pinna-emanuele-ragnedda ANSA / X @2fionas

