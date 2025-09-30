Femminicidio di Cinzia Pinna, indagata Rosamaria Elvo compagna di Emanuele Ragnedda: avrebbe ripulito casa

Alessia Seminara

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.