Femminicidio di Cinzia Pinna, la donna è salita sull'auto di Emanuele Ragnedda: le immagini della telecamera

Cinzia Pinna è stata vista per l’ultima volta salire sull’auto del suo assassino, Emanuele Ragnedda. La 33enne è stata ripresa da una telecamera la notte della scomparsa mentre camminava in strada, barcollando, per poi salire su una vettura che le si è avvicinata. Dalla targa gli investigatori sono risaliti all’imprenditore del vino, che dopo ore di interrogatorio ha confessato il femminicidio e portato i carabinieri nel luogo dove aveva nascosto il corpo.

Cinzia Pinna era salita sull’auto di Emanuele Ragnedda

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, era scomparsa la notte dell’11 settembre a Palau, in provincia di Sassari. L’ultima volta l’avevano vista vagare nei pressi di un locale notturno.

Il Corriere della Sera riferisce che quella notte la donna è stata inquadrata da una telecamera mentre camminava barcollando, ubriaca o sotto l’effetto di stupefacenti.

Nelle immagini si vede un’auto che le si avvicina, si ferma e lei sale su.

Dalla targa i carabinieri sono risaliti al proprietario: Emanuele Ragnedda, l’imprenditore vitivinicolo di Arzachena che nelle scorse ore ha confessato il femminicidio della 33enne.

Cosa sappiamo sul femminicidio di Cinzia Pinna

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Cinzia Pinna è stata uccisa nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 settembre nella casa dell’azienda di Ragnedda a Conca Entosa.

Dove ci sarebbe stato un piccolo party a base di alcol e forse droga, entrambi in condizioni psicofisiche alterate.

Durante il lungo interrogatorio, Ragnedda ha fornito un racconto confuso di quelle ore, per poi confessare.

Gli specialisti dei Ris dei carabinieri hanno trovato tracce di sangue ovunque nella casa, in particolare grandi macchie su un divano, dove Pinna sarebbe stata uccisa.

Ragnedda l’avrebbe prima colpita e poi uccisa con diversi colpi di pistola. Anche se resta da capire il perché: l’imprenditore avrebbe parlato di un diverbio poi degenerato.

La presunta fuga sul gommone

Ragnedda è stato tenuto sotto osservazione dai carabinieri per giorni, le indagini hanno poi registrato un’accelerazione mercoledì quando è arrivata la segnalazione di un pericolo di fuga.

L’imprenditore è stato visto a bordo di un gommone partito dal porticciolo di Cannigione. Nessuna fuga però, l’imbarcazione si è fermata nei pressi di Baja Sardinia, dove i genitori hanno una villa. Era lì quando sono arrivati i militari.

Dove è stato nascosto il corpo

Dopo aver confessato il femminicidio di Cinzia Pinna, Emanuela Ragnedda ha accompagnato i carabinieri nel luogo dove aveva nascosto il cadavere della donna.

Aveva gettato il corpo in un terreno della sua tenuta, in un punto tra una radura e una roccia. Con un mucchio di sterpaglie messo sopra il cadavere per occultarlo alla vista.

Poi ha continuato la sua vita come sempre, almeno all’apparenza. Nei giorni scorsi il 41enne ha partecipato a una grande festa per i 60 anni della madre: ai tanti invitati è apparso allegro e tranquillo.

L’avvocato: “È più che pentito”

“Emanuele Ragnedda è più che pentito. Si è messo davanti al procuratore capo di Tempio e alla sua sostituta, di sua spontanea volontà: ha riconosciuto l’autorità dello Stato e vi si è affidato”.

Lo ha detto l’avvocato Luca Montella, che assiste l’imprenditore vitivinicolo di Arzachena.

Accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere, Ragnedda si trova ora rinchiuso nel carcere di Nuchis.