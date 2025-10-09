Femminicidio di Cinzia Pinna, perché Emanuele Ragnedda avrebbe tentato il suicidio secondo la criminologa

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Prima il giallo sulla scomparsa di Cinzia Pinna, poi il ritrovamento del suo corpo senza vita della donna e l’arresto del presunto omicida, Emanuele Ragnedda. Il delitto avvenuto in Sardegna, che ha scosso la comunità locale ma ha colpito anche l’opinione pubblica per la popolarità del protagonista, vede un nuovo capitolo. Il noto imprenditore avrebbe tentato il suicidio nel carcere di Bancali. Sarebbe stato trovato nella sua cella con evidenti segni di gesti autolesionisti. Le sue condizioni sono gravi, ma soprattutto aprono a diverse riflessioni sul comportamento dell’uomo, che non è l’unico di questo tipo in contesti analoghi. A Virgilio Notizie ne ha parlato Cristina Brasi, psicologa e criminologa forense.

Il femminicidio di Cinzia Pinna

Ragnedda, noto vitivinicoltore di Arzachena, aveva confessato di aver ucciso Cinzia Pinna, la donna di 33 anni con cui era stato visto fuori da un locale la sera dell’11 settembre.

Dopo quel giorno, si sono perse le tracce della 33enne, il cui cadavere è stato ritrovato a Concaentosa, nella tenuta di proprietà dello stesso Ragnedda.

Gli investigatori avevano anche trovato tracce di sangue e schegge di proiettili nel salotto dell’abitazione adiacente al terreno.

Dopo l’arresto, il 44enne è stato arrestato e, diversi giorni dopo, rima di un previsto colloquio col suo legale, Luca Montella, avrebbe tentato il suicidio in carcere.

L’avvocato, appresa la notizia, si è recato in ospedale per sincerarsi delle condizioni del suo assistito: ha fatto sapere che avrebbe cercato di “parlagli di persona”, anche per capire se si sia trattato realmente di un tentativo di suicidio.

Dalla confessione al tentato suicidio

Ragnedda aveva ammesso di aver tolto la vita a Cinzia Pinna, indicando dove poter trovare il corpo, che lui stesso avrebbe sepolto dopo aver scartato l’idea di gettarlo in mare dalla scogliera di Capo Ferro, a Porto Cervo.

Indagata anche la compagna 26enne dell’imprenditore, Rosamaria Elvo, con l’accusa di favoreggiamento.

Secondo gli inquirenti la donna, ristoratrice, lo avrebbe aiutato a eliminare ogni traccia di sangue da casa.

Chi è Emanuele Ragnedda

Emanuele Ragnedda è figlio di Mario e nipote di Francesco Ragnedda, a loro volta molto conosciuti (non solo in Sardegna) per aver fondato il marchio Capichera, di spicco nel panorama vitivinicolo.

Il presunto assassino di Cinzia Pinna è a capo dell’azienda ConcaEntosa, nota per alcune etichette pregiate come il Vermentino Disco Volante, arrivato a costare fino a 1.800 euro a bottiglia.

Forse proprio il peso della notorietà e il senso di vergogna per il caso potrebbero essere alla base del presunto gesto dell’uomo, come spiega la psicologa e criminologa forense Cristina Brasi.

L’intervista a Cristina Brasi

Il tentativo di suicidio è frequente dopo delitti efferati come gli omicidi?

“Intanto va chiarito che è fondamentale distinguere tra due fenomeni correlati, ma distinti e che implicano motivazioni e contesti temporali differenti: il primo è l’omicidio-suicidio (Homicide-Suicide, H-S), mentre il secondo è il rischio suicidario in custodia (Post-Arresto/Incarcerazione). La prima tipologia di suicidio è l’immediata conseguenza del delitto, avviene generalmente entro le 24 ore ed è spesso interpretato come un atto in continuum (suicidio esteso) mirato a risolvere una crisi per la quale non si vede via d’uscita. Nel secondo caso, invece, il suicidio avviene dopo l’arresto e l’ingresso nel cosiddetto CJS o Criminal Justice System, dove i fattori di stress sono legati all’isolamento, al processo legale, alla vergogna sociale e alla disperazione per la pena”.

Quanto è alto il rischio che una persona accusata di un delitto efferato, come un omicidio, tenti il suicidio?

“L’Omicidio-Suicidio è una modalità di risoluzione di crisi estremamente comune per questa tipologia di reato, con una incidenza dell’85% dei casi entro le 24 ore dall’omicidio. Questo indica che il suicidio non è primariamente una reazione tardiva alla condanna o al carcere, ma l’ultimo atto di una crisi psichica o relazionale che ha già trovato sfogo nell’omicidio”.

In questo caso chi sono i soggetti più a rischio?

“La maggior parte degli autori di H-S è costituita da uomini (88%) e le vittime sono prevalentemente donne (77%), quasi sempre coniugi, partner o figli. L’incidente è comunemente preceduto da una rottura relazionale o una separazione. Il fatto che la maggioranza degli atti autodistruttivi si manifesti entro 24 ore, in un contesto domestico e in seguito a crisi relazionali, dimostra che la frequenza non è casuale: al contrario, indica un percorso psicopatologico specifico e terminale che congiunge il bisogno distruttivo (omicidio) al bisogno auto-distruttivo (suicidio).

Nel caso di tentativi di suicidi a distanza superiore rispetto al delitto, quindi una volta già in carcere o durante le fasi di un processo, cosa cambia? Quali sono i motivi che possono spingere a gesti di questo tipo?

“I motivi sono complessi e multifattoriali, e variano in base al momento, che sia nell’immediato post-crimine o in fase di detenzione. Questi includono fattori emotivi come la colpa, la paura e l’umiliazione. Secondo la Teoria Interpersonale del Suicidio (IPTS), possono essere legati in particolare l’isolamento percepito (thwarted belongingness) e alla convinzione di essere un peso (perceived burdensomeness). Il complesso di colpa può fungere da causa diretta del suicidio. Accanto alla colpa, la paura (della punizione, del processo o della vita in reclusione) e l’umiliazione pubblica sono identificate come fattori motivanti primari per il tentativo suicidario in contesti criminali.

Senso di colpa e vergogna coincidono o si tratta di due sentimenti differenti?

“Vanno distinti: la colpa è legata all’azione (“Ho commesso un atto malvagio”), mentre la vergogna è legata al Sé (“Io sono malvagio e indegno”). Forti emozioni negative, come la vergogna, sono proposte come motori del comportamento suicidario. L’accusa di un crimine efferato, amplificata dal contesto legale e mediatico, esaspera la vergogna. In questo contesto, l’individuo può ricorrere all’autolesionismo non suicidario (NSSI) o al tentativo di suicidio in chiave di auto-punizione, o per un tentativo disperato di gestire un dolore emotivo percepito come insostenibile.

Quali sono i fattori chiave, quindi, che possono portare al suicidio?

“Secondo la citata Teoria Interpersonale-Psicologica del Suicidio sono tre. Il primo riguarda l’isolamento in un ambiente come il carcere dove l’individuo viene brutalmente disconnesso dai suoi abituali sistemi di supporto (la famiglia, gli amici e la rete sociale). Si sente solo, dislocato, e senza un posto nel mondo. Il secondo elemento riguarda il sentirsi un peso (Perceived Burdensomeness): il soggetto è convinto di essere un fardello per i propri cari e per la società. In ultimo la capacità acquisita di suicidarsi (Acquired Capability for Suicide). L’IPTS afferma, infatti, che non basta voler morire: per passare dall’ideazione all’azione letale, è indispensabile sviluppare una capacità acquisita, ovvero una diminuzione della paura della morte. L’ambiente carcerario, purtroppo, è un incubatore per questo fattore. La ripetuta esposizione alla violenza, alle minacce, o all’autolesionismo di altri detenuti, sommate a una storia personale pregressa di autolesionismo, può desensibilizzare l’individuo alla paura innata di morire. Questa desensibilizzazione pericolosa aumenta concretamente la sua capacità di agire sull’impulso suicidario, rendendo il gesto fatale un’opzione realizzabile”.

Esistono delitti per i quali è più frequente pensare a questo comportamento (come il caso dell’omicidio, appunto) o no?

“Il rischio di suicidio dipende significativamente dalla tipologia di reato. Sicuramente è maggiore tra i condannati per omicidio, di 1,6 volte superiore rispetto ai detenuti che hanno commesso reati sessuali. Questo dato è particolarmente significativo poiché i reati sessuali generano anch’essi un altissimo livello di stigma sociale e isolamento. L’analisi epidemiologica, in contesti detentivi, mostra comunque che la gravità del crimine è direttamente proporzionale al rischio suicidario cronico.

Quanto conta il peso psicologico?

“La maggiore incidenza del suicidio tra gli autori di omicidio suggerisce che l’accusa e la conseguente condanna (spesso a pene molto lunghe o all’ergastolo) impongono un peso psicologico che rende la morte l’unica via di fuga percepita dalla condanna totale. Per i reati sessuali, invece, un fattore importante è rappresentato dalla vergogna e dalla colpa per aver offeso una vittima familiare. È interessante notare, però, come l’analisi dei deceduti per suicidio nel CJS (Criminal Justice System) mostri che il gesto può essere innescato da recenti problemi legali anche in assenza di reati efferati (come reati contro la proprietà)”.

Esiste un tipo di personalità più incline o fragile, in questo senso?

“Sì, il rischio suicidario negli autori di delitti efferati è determinato da una combinazione di diatesi (cioè vulnerabilità intrinseca) e stressor (cioè una malattia psichiatrica grave). La maggior parte degli individui che completano il suicidio (stimati essere almeno il 90%) soffriva di disturbi mentali. Circa il 62% degli autori di Homicide-Suicide (H-S) presentava problemi di salute mentale. I disturbi psichiatrici più frequentemente associati al comportamento suicidario, sia in popolazione generale che forense, includono la depressione maggiore (anche bipolare), i disturbi da uso di sostanze e la psicosi”.

Quindi queste persone avrebbero bisogno di maggiore sorveglianza e attenzione?

“Certamente la rilevanza clinica di questi disturbi è confermata dal fatto che quasi un terzo degli autori di H-S (Homicide-Suicide) era in terapia farmacologica al momento del reato, principalmente con antidepressivi. Questo indica che, in molti casi, il delitto efferato e il successivo suicidio sono l’epilogo di una patologia di base non gestita efficacemente. Sempre i dati mostrano una frequente carenza di consultazioni specialistiche e una scarsa aderenza ai trattamenti psichiatrici in questi individui. Questa lacuna terapeutica (o treatment gap) è un fattore critico che permette alla vulnerabilità di trasformarsi in crisi letale”.

Quanto conta, infine, il risalto mediatico di un caso in questo?

“Il risalto mediatico e l’esposizione social possono essere un potente amplificatore dello stressor psicologico. I media moderni esacerbano l’umiliazione pubblica e intensificano i fattori di rischio strutturali, in particolare il senso di essere un peso per la società, a cui si accennava in precedenza. L’umiliazione pubblica pesa e per un individuo accusato di un delitto efferato, l’esposizione mediatica trasforma l’isolamento legale e fisico in una condanna sociale totale. Questo massimizza il senso di disonore e la percezione di essere irrimediabilmente respinto. L’accusato non è più solo una preoccupazione per la famiglia, ma è identificato da milioni di persone come un peso sociale, morale ed economico. Questa conferma universale del proprio fallimento e della propria inutilità sociale aumenta drammaticamente l’impulso autodistruttivo come soluzione percepita al problema”.