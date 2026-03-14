Femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina, l'autopsia: tramortita e uccisa con 30 coltellate da Bonfiglio

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Santino Bonfiglio ha tramortito l’ex colpendola alla nuca, prima di ucciderla con 30 fendenti. È quanto emerso dall’autopsia sul corpo di Daniela Zinnanti, la 50enne uccisa a coltellate a Messina dall’ex compagno. Sul 67enne reo confesso gli inquirenti hanno scoperto un precedente tentato omicidio nei confronti di un’altra donna.

L’autopsia su Daniela Zinnanti

Secondo quanto rilevato nell’autopsia effettuata dal medico legale Alessio Asmundo, Daniela Zinnanti avrebbe cercato di difendersi con le mani dalla furia di Santino Bonfiglio, che si è scagliato contro di lei colpendola con decine di coltellate.

L’esame autoptico sul corpo della 50enne è stato condotto all’ospedale Papardo di Messina nella giornata di sabato 14 marzo, alla presenza dei consulenti della difesa e della famiglia della vittima, rispettivamente la professoressa Daniela Sapienza e il professore Antonino Bondì.

ANSA

Il femminicidio a Messina: tramortita e accoltellata 30 volte

Stando a quanto ricostruito, Santino Bonfiglio ha ucciso a coltellate l’ex accanendosi su di lei con almeno 30 fendenti, dopo averla tramortita colpendola alla nuca con un tondino di ferro.

Si tratterebbe di una barra nervata utilizzata per il cemento armato, che il 67enne ha usato per forzare la finestra e introdursi nella casa della 50enne.

Il precedente di Bonfiglio

Un femminicidio brutale, che il fratello di Daniela Zinnanti ha definito “annunciato”, nonostante Bonfiglio fosse sottoposto ai domiciliari proprio in seguito alle denunce di due episodi di percosse, presentate dalla 50enne contro l’ex compagno. L’ultimo dei quali aveva fatto finire la vittima in ospedale con sette costole rotte.

L’omicida aveva potuto violare la misura restrittiva sfruttando l’assenza del braccialetto elettronico, che sarebbe dovuto alcuni giorni dopo il femminicidio.

Dalle indagini degli investigatori è emerso inoltre come Bonfiglio si fosse reso protagonista in passato anche di un’altra vicenda di feroce violenza contro un’altra donna.

Nel 2008, infatti, l’uomo era stato arrestato dalla polizia a Spadafora, nel Messinese, per tentato omicidio nei confronti della convivente dell’epoca, che aveva subito lesioni per 30 giorni di prognosi.

In quella circostanza, l’aggressore era stato fermato in tempo da un vigile vicino di casa, ma era riuscito a fuggire. Rintracciato e fermato dalla polizia, Bonfiglio era stato condannato a 10 anni in primo grado.

Pena poi ridotta in appello a tre anni, per la riqualificazione in lesioni personali dell’episodio.