Femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina, accoltellata dall'ex Santino Bonfiglio: l'uomo era ai domiciliari

Nuovo caso di femminicidio a Messina. La vittima è Daniela Zinnanti, uccisa con decine di coltellate dall’ex compagno Santino Bonfiglio. Secondo la prima ipotesi, l’uomo aveva raggiunto casa della donna per parlare, ma, rifiutato su una possibile riconciliazione, ha colpito Daniela. La figlia della vittima ha scoperto il corpo. L’uomo, fermato, ha confessato. Il 67enne era ai domiciliari e aveva il braccialetto elettronico.

Femminicidio a Messina

L’omicidio di Daniela Zinnanti si aggiunge al conto dei femminicidi del 2026. La donna, che aveva compiuto cinquant’anni lo scorso luglio, è stata ritrovata senza vita dalla figlia nella propria abitazione di via Lombardia a Messina.

Sul corpo di Daniela, diverse decine di coltellate scagliate con un coltello da cucina. Sarebbe questa l’arma del delitto scelta da Santino Bonfiglio per togliere la vita all’ex compagna.

Il sessantasettenne, già fermato dalla polizia, si è recato a casa di Daniela per “parlare”. L’ipotesi è di violenza generata dal possesso, ovvero un tentativo fallito di convincere la donna a tornare insieme dopo una nuova rottura.

L’arresto: c’è confessione e arma del delitto

L’omicidio, avvenuto nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo, è stato velocemente risolto. Da una parte la squadra mobile messinese ha fermato e interrogato Santino, già noto per una precedente denuncia sporta da Daniela Zinnanti.

La confessione dell’uomo, che ha ammesso l’omicidio, è arrivata in poco tempo. Dall’altra parte, gli agenti hanno scoperto l’arma del delitto: un coltello da cucina che era stato preso proprio nell’abitazione della vittima.

Il coltello, come raccontato dallo stesso reo confesso, non si trovava troppo distante dall’abitazione in via Lombardia. Questo era stato lasciato vicino a un cassonetto. È stato recuperato.

I precedenti dell’uomo

Santino Bonfiglio era noto alle autorità, in particolar modo per la violenza nei confronti di Daniela Zinnanti. Solo un mese fa, la donna era stata in ospedale con lesioni riconducibili a un pestaggio dell’ex compagno.

Zinnanti aveva quindi presentato una denuncia contro l’uomo, con il quale aveva una relazione definita dai testimoni come “travagliata”. In seguito avrebbe però ritirato la denuncia.

Santino era comunque agli arresti domiciliari al momento del delitto, per “reati contro la persona”. Rientrano, per esempio, violenza e minacce. Non aveva però il braccialetto elettronico.