Femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina, Santino Bonfiglio confessa l'omicidio "dopo una lite violenta"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Un incontro che avrebbe dovuto essere chiarificatore è ben presto degenerato in una lite violenta, al termine della quale Daniela Zinnanti è stata brutalmente uccisa. È stato lo stesso Santino Bonfiglio, ex compagno della vittima e autore del delitto, a confessare le dinamiche del femminicidio di Zinnanti, che aveva 50 anni e viveva a Messina, dove aveva già denunciato l’uomo per violenze.

Santino Bonfiglio confessa il femminicidio

Santino Bonfiglio è stato interrogato per più di un’ora dalla gip Alessia Smedile, tenuta, nelle prossime ore, a decidere sulla convalida del fermo.

Il 67enne si trova in custodia presso l’istituto penitenziario Gazzi a Messina, a seguito della confessione dell’omicidio di Daniela Zinnanti.

Bonfiglio ha confessato di aver fissato un incontro con l’ex compagna per “chiarirsi sulla seconda denuncia” da lei presentata e per la quale era accusato di “lesioni personali e maltrattamenti in famiglia”.

Il colloquio è degenerato in una lite violenta, al termine della quale l’uomo si è scagliato contro la donna infliggendole decine di coltellate, fino a ucciderla.

L’uomo rinchiuso nel carcere di Messina

Santino Bonfiglio si trova nel carcere di Messina e, racconta l’avvocato Oleg Traclo, appare “annichilito, scosso nei suoi pensieri”.

È stato lui stesso a confessare il cruento femminicidio, avvenuto nella serata di martedì 10 marzo. Si è consegnato alle forze dell’ordine soltanto due giorni dopo il delitto, ormai identificato dalle telecamere di sorveglianza.

Bonfiglio ha ammesso il femminicidio soltanto quando il corpo della sua vittima era stato già ritrovato dagli inquirenti, senza vita e martoriato.

Daniela Zinnanti aveva già denunciato

I famigliari di Daniela Zinnanti parlano di “un femminicidio annunciato”, perché la donna aveva già denunciato le violenze dell’ex compagno.

La prima volta, Zinnanti aveva trovato il coraggio di querelare l’uomo nel maggio 2025, ma in seguito ritirò la denuncia.

A febbraio del 2026 chiamò le forze dell’ordine dopo una lite violenta: gli agenti la trovarono “in condizioni critiche, tumefatta e coperta di sangue”. Bonfiglio dichiarò che si era procurata le ferite cadendo perché ubriaca.

Nel gennaio del 2026 la seconda denuncia, per la quale l’indagato si trovava agli arresti domiciliari, ma privo del controllo del braccialetto elettronico, non arrivato in tempo alla Procura di Messina.