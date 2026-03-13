Femminicidio di Daniela Zinnanti, l'ultimo vocale dall'ospedale: "Mi ha massacrata, sono tutta maciullata"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un audio drammatico, quello emerso dopo il femminicidio di Daniela Zinnanti. Un mese prima di morire la donna era stata ricoverata a seguito di un’aggressione, e aveva raccontato il fatto a qualcuno in una nota vocale inviata su WhatsApp. “Sono in Medicina d’Urgenza, mi ha massacrata proprio. Mi ha massacrata“, diceva. “Mi ha puntato anche il coltello questa volta. “Non ha accettato, questa volta, che era finita veramente”.

Il vocale inviato da Daniela Zinnanti

Dentro la notizia ha mandato in onda un vocale che Daniela Zinnanti, la 50enne uccisa a coltellate dall’ex compagno a Messina, aveva inviato durante il suo ultimo ricovero.

Secondo una ricostruzione dell’Ansa, infatti, nel mese di febbraio la donna aveva subito un’aggressione e per questo motivo era stata ricoverata all’ospedale Piemonte di Messina.

In quel vocale Daniela raccontava quel ricovero e i motivi di quel ricorso alle cure mediche: “Sono in Medicina d’Urgenza, mi ha massacrata proprio. Mi ha massacrata”. “Non avevo neanche il coraggio di dirtelo”, continuava, aggiungendo: “Niente, non ha accettato questa volta che era finita veramente”.

La 50enne raccontava di essere “tutta rotta, tutta maciullata“, e aggiungeva che “questa volta mi ha preso anche la faccia”. “Mi ha puntato anche un coltello”, concludeva.

L’esposto del 6 febbraio

Ansa riporta che il 6 febbraio Daniela Zinnanti aveva presentato un esposto a seguito delle violenze subite, dopo il quale il gip aveva disposto gli arresti domiciliari a carico di Santino Bonfiglio, l’ex compagno, con l’obbligo del braccialetto elettronico.

E il dispositivo, ricordiamo, non era disponibile nel momento del provvedimento. Oggi Bonfiglio, attraverso il suo avvocato Oleg Traclò tra le pagine della Gazzetta del sud, si dichiara estraneo rispetto all’aggressione di febbraio, la stessa cosa che aveva dichiarato durante il primo interrogatorio.

Il femminicidio di Messina

Gli inquirenti devono ancora stabilire se Daniela Zinnanti sia stata uccisa lunedì 9 marzo o martedì 10. La donna viveva da sola in un appartamento al piano terra di una palazzina di via Lombardia, a Messina, quando è stata raggiunta in casa dall’ex compagno Santino Bonfiglio, 67 anni, che per recarsi da lei ha violato gli arresti domiciliari.

L’uomo voleva vederla “perché mi aveva denunciato e volevo discutere delle cose che aveva riferito”, ma poi “abbiamo litigato”. Bonfiglio ha afferrato un coltello e ha colpito la donna con decine di fendenti per poi lasciare l’abitazione e abbandonare l’arma vicino a un cassonetto non lontano dal luogo del delitto. Grazie alle testimonianze e alle telecamere di videosorveglianza la Squadra Mobile ha stretto il cerchio intorno a Bonfiglio, che dopo ore di interrogatorio ha confessato.

La mattina del 13 marzo la gip Alessia Smedile, dopo l’interrogatorio reso dall’indagato di fronte al pm Roberta La Speme, ha convalidato l’arresto per omicidio accogliendo la richiesta del pm Antonio D’Amato per la custodia cautelare in carcere.