Femminicidio di Daniela Zinnanti, spunta il video di Santino Bonfiglio che si allontana con il coltello

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Un video ha immortalato il momento in cui Santino Bonfiglio si allontanava dalla palazzina di via Lombardia, a Messina, dopo il femminicidio dell’ex compagna Daniela Zinnanti. Nei pochi secondi di filmato, ora agli atti, è possibile notare che l’uomo impugna ancora il coltello nella mano destra. Sono le 22:25 del 9 marzo, un dato che ora contribuisce a collocare con più precisione la vicenda.

Il video di Santino Bonfiglio dopo il femminicidio

Nella tarda serata di venerdì 13 marzo Ansa ha reso pubblico il video citato nell’ordinanza cautelare firmata dal gip Alessia Smedile in cui vediamo gli istanti successivi al femminicidio di Daniela Zinnanti.

Nel filmato, una sequenza di appena 6 secondi, possiamo vedere Santino Bonfiglio mentre si allontana dalla palazzina di via Lombardia.

ANSA

Nella mano destra Bonfiglio stringe il coltello che pochi istanti dopo nasconderà accanto a un cassonetto non lontano dalla palazzina in cui ha portato a termine la mattanza.

Si rivelano importanti, al fine delle indagini, le coordinate temporali impresse in alto a destra sul filmato: l’orologio segna le 22:25 di lunedì 9 marzo, un dettaglio che potrebbe sciogliere definitivamente i dubbi sulla data della morte.

La data del femminicidio

In un primo momento è stato riportato che il femminicidio di Daniela Zinnanti si fosse consumato nel pomeriggio di martedì 10 marzo. Questa versione era giustificata dal momento del ritrovamento del cadavere da parte della figlia, che intorno alle 19 aveva scoperto la tragedia.

Con lo sviluppo delle indagini è stata avanzata l’ipotesi che l’omicidio avesse avuto luogo 24 ore prima del ritrovamento da parte della ragazza. Oggi questa ipotesi, grazie alle immagini di una videocamera di sorveglianza installata al primo piano della palazzina di via Lombardia, può trovare conferma. La figlia, ricordiamo, si era recata a casa della madre – che viveva sola – preoccupata perché da troppo tempo non riusciva a mettersi in contatto con lei.

Il vocale mandato dall’ospedale

Nel pomeriggio di venerdì 13 marzo il programma Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi ha mandato in onda un vocale che Daniela Zinnanti aveva inviato durante l’ultimo ricovero, nel mese di febbraio. “Questa volta mi ha massacrata proprio, sono tutta rotta, tutta maciullata”, diceva.

“Niente, non ha accettato questa volta che era finita veramente”, aggiungeva. Bonfiglio ha sempre respinto le accuse in merito ai maltrattamenti segnalati dalla 50enne nell’esposto presentato il 6 febbraio. Per questo esposto il gip gli aveva imposto gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico, non disponibile al momento del provvedimento. Secondo la confessione resa agli inquirenti, quindi, il 67enne si era recato presso l’abitazione di Daniela Zinnanti per “perché mi aveva denunciato e volevo discutere delle cose che aveva riferito”. Poi sarebbe scoppiata una lite degenerata con decine di coltellate da parte dell’uomo.