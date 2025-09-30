Femminicidio di Elisa Polcino a Paupisi vicino Benevento, i figli colpiti da Ocone con pietre e bottiglie

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Dopo il femminicidio della moglie Elisa Polcino il 58enne Salvatore Ocone sarebbe fuggito da Paupisi (Benevento) a bordo della sua auto portando con sé i figli, uno di 16 anni e una ragazzina di 15. Poi li avrebbe aggrediti colpendoli con pietre e una bottiglia di vetro. Il 16enne è morto, mentre la figlia sarebbe stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. L’uomo è stato rintracciato nei pressi di Campobasso e arrestato dai carabinieri.

L’aggressione ai figli, morto il 16enne

Le informazioni sono ancora in divenire. L’arresto di Salvatore Ocone, operaio 58enne sospettato per il femminicidio della moglie Elisa Polcino, è avvenuto nel pomeriggio di martedì 30 settembre in una zona tra Mirabello Sanitico e Campobasso, in Molise. L’uomo era a bordo della sua Opel Mokka di colore nero insieme ai figli di 15 e 16 anni.

Il figlio 16enne è morto mentre la figlia di 15 è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi. Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera i due minori sarebbero stati aggrediti dal padre, colpiti con pietre e una bottiglia di vetro.

Come scrive Il Giornale Ocone aveva con sé proprio gli oggetti con cui potrebbe aver colpito i figli. La figlia si trova ricoverata presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso.

L’uomo risulta già trasferito al carcere. Non sono note le sue condizioni di salute né le ragioni del gesto, anche se dalle prime indiscrezioni emerge che prima del femminicidio sarebbe scoppiata una lite violenta.

Il femminicidio a Paupisi, Benevento

Secondo l’ispezione del medico legale Elisabetta Polcino, nota a tutti come Elisa, sarebbe stata uccisa intorno alle 8 della mattina di martedì 30 settembre.

La donna è stata colpita ripetutamente al volto e sulla testa con una pietra mentre si trovava stesa sul letto. Lo stesso oggetto, quindi, che sarebbe stato usato contro i figli minorenni. Subito dopo Salvatore Ocone ha lasciato la casa portando con sé i due minori a bordo della sua auto. La coppia aveva un altro figlio maggiorenne residente in Emilia Romagna per lavoro. Quest’ultimo è stato subito messo al corrente dell’accaduto.

A rinvenire il cadavere della 49enne sarebbe stata la suocera, che avrebbe chiesto aiuto a un vicino il quale, infine, avrebbe chiamato i soccorsi. Una volta resa nota la notizia si è parlato di un delitto consumatosi in una famiglia normale e senza problemi, una narrazione poi smentita da un vicino che ha raccontato che le tensioni tra marito e moglie sarebbero state note a tutti i residenti di Paupisi.

“Le urla di lei si sentivano ogni settimana”, ha detto ai cronisti. Eppure, come riferito dal colonnello Enrico Calandro del comando di Benevento, non risulterebbero denunce per violenze. Un dato-non-dato, se consideriamo i molti casi in cui la vittima non ha mai denunciato gli abusi subiti perché costretta a uno stato di terrore. I dettagli su quanto succedeva in contrada Frasso, dove la coppia viveva, non sono ancora noti.

Salvatore Ocone “finì sotto cura”

Ciò che emerge dalle voci che si rincorrono tra le anime di Paupisi riguarda soprattutto la figura di Salvatore Ocone. Secondo il Corriere della Sera il 57enne almeno una volta si sarebbe spogliato in piazza.

Il Messaggero riporta il virgolettato di un conoscente: “Un giorno si spogliò davanti alla chiesa, quel gesto suscitò scalpore e Salvatore finì sotto cura“. Ancora: “Quando aveva le crisi amava rifugiarsi in chiesa”, aggiunge un altro residente.