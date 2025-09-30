Femminicidio di Elisabetta Polcino a Paupisi, uccisa con una pietra dal marito Salvatore Ocone: è in fuga

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Ammazzata a colpi di pietra sulla testa. Così è morta una donna di 49 anni, Elisabetta Polcino, a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Il corpo è stato trovato nell’abitazione dei coniugi, situata presso la frazione Frasso. L’autore del femminicidio sarebbe il marito Salvatore Ocone, che al momento è in fuga. L’uomo potrebbe essersi allontanato con i figli.

Femminicidio a Paupisi, uccisa Elisabetta Polcino

La tragedia è avvenuta nella mattinata di martedì 30 settembre. I vicini hanno riferito di una lite in strada. Non è chiaro se la donna sia stata assassinata durante la lite o successivamente, mentre si trovava in camera da letto.

Il corpo di Elisabetta Polcino è stato scoperto dalla suocera, madre del presunto assassino, che vive al primo piano della stessa palazzina. Il corpo giaceva in un lago di sangue.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Paupisi è un comune di quasi 1.500 abitanti della provincia di Benevento, in Campania

I soccorritori, immediatamente allertati, al loro arrivo hanno solo potuto constatare il decesso della vittima.

Chi è Salvatore Ocone

Salvatore Ocone, il presunto assassino di Elisabetta Polcino, ha 58 anni e fa l’operaio. L’uomo sarebbe un appassionato di caccia. Per questo non si esclude che possa essersi nascosto in uno dei boschi della zona, dei quali conosce sentieri e anfratti.

Le ricerche di Salvatore Ocone sono in corso e coinvolgono diverse pattuglie della compagnia di Benevento. Contemporaneamente, i carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze dei vicini per ricostruire gli ultimi eventi prima della tragedia.

Parla il sindaco di Paupisi

C’è sgomento fra gli abitanti della piccola comunità di Paupisi. “La notizia di quello che è successo ha colpito la comunità e ci lascia attoniti”, è il commento a caldo del sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta, come riportato da Ntr 24.

Il sindaco ha parlato di una famiglia apparentemente priva di segnali di disagio e che non era seguita dai servizi sociali.

“Faremo di tutto per rintracciare i ragazzini – ha aggiunto il primo cittadino -, sono due a frequentare la scuola dell’obbligo di Paupisi, un altro figlio è maggiorenne e non era in casa al momento della tragedia. I due bambini, ma non ho certezza, non sarebbero stati portati a scuola questa mattina”.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…