Femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, Bruzzone spiega l'overkilling: "C'è la voglia di distruggere"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Federica Torzullo è stata uccisa ad Anguillara Sabazia. La Procura di Civitavecchia ha accusato il marito, Claudio Carlomagno, di femminicidio e occultamento di cadavere. L’uomo, figlio di un’assessora comunale, rischia l’ergastolo. Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense, ha spiegato cosa potrebbe essere scattato nella testa del presunto assassino, dall’overkilling – ossia l’infierimento intenzionale – alla vergogna di ammettere il delitto per via del figlio di 10 anni.

Cos’è l’overkilling, parla Bruzzone

Ai microfoni di La vita in diretta, Roberta Bruzzone – prima dei risultati dell’autopsia – ha analizzato il presunto femminicidio di Federica Torzullo.

L’esperta ha sottolineato come “il delitto in sé è parte del messaggio”, facendo riferimento poi all’overkilling: “Non sono quasi mai delitti commessi in maniera rapida. C’è un infierimento intenzionale, quello che tecnicamente si chiama overkilling, perché c’è proprio la voglia di distruggere simbolicamente, non solo fisicamente, la vita”.

La criminologa e psicologa forense ha poi rimarcato come “l’innesco è sempre lo stesso. Quest’uomo, evidentemente, riteneva la perdita del controllo e del possesso di questa donna come una ferita narcisistica sociale assolutamente intollerabile. Quindi, si sentiva in qualche modo sminuito, umiliato da questa donna che aveva ripreso la sua vita e non aveva più nessuna intenzione di condividerla con lui. L’ha subita come una dimensione di umiliazione pubblica, una rivalsa quindi di natura reputazionale”.

E ancora: “Ecco perché questi omicidi sono così feroci. Non si limitano a uccidere, devono punire nella maniera peggiore possibile”.

La mancata confessione di Claudio Carlomagno

Interrogato, Claudio Carlomagno si è avvalso della facoltà di non rispondere: “Il fatto che non confessi è coerente col quadro, perché questi soggetti, che tipicamente hanno personalità immature caratterizzate da tratti narcisistici, possono accettare di scontare la pena, ma non l’umiliazione pubblica, non l’assunzione di responsabilità, perché hanno un io fragile. Soprattutto, non hanno empatia: e quando non c’è, anche l’orrore più estremo diventa possibile”.

Inoltre, ha aggiunto Bruzzone, uno dei motivi per cui non avrebbe ancora confessato sarebbe la “vergogna che il figlio possa sapere fino in fondo cosa ha fatto alla madre. Il figlio è è un elemento che sicuramente ha potenziato il conflitto tra i due. Quindi, probabilmente la visione, lo sguardo, la dimensione della considerazione del figlio può essere effettivamente un elemento che al momento lo trattiene dal raccontare fino in fondo tutto l’orrore che ha commesso”.

La premeditazione del femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara

Alberto Matano, conduttore di La vita in diretta, ha chiesto a Bruzzone se ci fosse la premeditazione, alludendo alla telefonata che Carlomagno avrebbe fatto alla collaboratrice domestica, la mattina o il giorno prima, per dirle di non presentarsi al lavoro.

L’esperta ha precisato che “la tempistica di questa chiamata è determinante, ho letto però versioni divergenti. Se davvero è avvenuta nella serata precedentemente al delitto è chiaro che è un elemento di premeditazione piuttosto solido. Se è avvenuta nelle prime ore della mattina, quindi intorno alle 7-7:30, come ho letto in altre in altre dichiarazioni, allora difficilmente possiamo leggerla univocamente come un segnale di premeditazione”.