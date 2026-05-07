Femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, l'autopsia smentisce il marito: incastrato dal kebab

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Federica Torzullo sarebbe stata uccisa in casa ad Anguillara di sera e non la mattina come sostenuto dagli avvocati delle difesa. I risultati dell’autopsia smentirebbero la ricostruzione dei legali di Claudio Carlomagno. La donna aveva appena cenato quando l’uomo l’ha colpita con ventitre coltellate tra l’8 e il 9 gennaio.

I risultati dell’autopsia sul corpo di Federica Torzullo

L’autopsia, condotta dal team medico legale composto da Benedetta Baldari, Giulio Sacchetti, Gino Saladini e Antonello Cirnelli, ha individuato residui di “fibre vegetali” nel corpo di Federica Torzullo riscrivendo la verità sul femminicidio di Anguillara.

La donna aveva appena cenato quando Claudio Carlomagno ha iniziato a colpirla.

Nella confessione, l’uomo aveva parlato di un lampo omicida, ma i risultati delle indagini sul corpo della donna sembrano portare più verso la pianificazione del delitto.

ANSA

Come racconta l’inviata di UnoMattina, Federica Torzullo avrebbe mangiato un kebab per cena e le fibre vegetali del pasto erano ancora nel suo stomaco quando è stata accoltellata. I risultati dell’autopsia confermerebbero quindi quanto sostenuto dalla Procura, ossia che la donna è stata uccisa la sera dell’8 gennaio e non la mattina del 9 gennaio alle 6.35 come raccontato da Carlomagno

La ricostruzione sulla cena prima dell’aggressione

La sera dell’8 gennaio, il figlio della coppia non era in casa con loro ma dai nonni materni. Il marito di Federica Torzullo avrebbe pianificato di uccidere la donna dopo cena.

Avrebbe preso un coltello e l’avrebbe colpita, quindi avrebbe lavato e ripulito, poi avrebbe trasportato e nascosto il corpo della moglie nel terreno di pertinenza della sua società di ristrutturazioni.

Carlomagno avrebbe caricato il corpo nella propria Kia, raggiunto gli uffici della sua impresa e seppellito i resti di Federica Torzullo in una buca scavata con la ruspa.

Infine si sarebbe liberato dell’arma del delitto lungo la strada che da Anguillara conduce alla frazione di Osteria Nuova.

Il desiderio di Federica di andare via di casa

Gli investigatori avrebbero trovato le prove del desiderio di Federica Torzullo di andare via dalla casa di Anguillara e lasciare il marito.

Nel cellulare della donna sono state trovate ricerche nelle agenzie immobiliari. La decisione non sarebbe stata accettata da Carlomagno che avrebbe quindi pianificato la vendetta.

Prima di seppellire il corpo della moglie, l’uomo avrebbe anche tentato di dargli fuoco. Questo sarebbe un ulteriore indizio della sua lucidità nel voler far sparire il cadavere e allontanare ogni sospetto da lui. A Carlomagno è contestato anche il vilipendio di cadavere.

L’11 maggio Claudio Carlomagno sarà interrogato nuovamente in carcere.