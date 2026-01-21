Femminicidio di Federica Torzullo, il compagno aveva capito: la telefonata che ha fatto scattare l'allarme

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Federica Torzullo, la 41enne uccisa dal marito (da cui si stava separando), aveva iniziato una nuova relazione da circa un anno. È stato proprio il nuovo compagno a insospettirsi e a temere le fosse successo qualcosa il 9 gennaio quando la donna non ha risposto a una chiamata abituale del mattino.

La telefonata e il sospetto del compagno di Federica Torzullo

La mattina del 9 gennaio il compagno di Federica Torzullo, che preferisce restare anonimo, ha capito subito che era accaduto qualcosa.

“Ci sentivamo tutte le mattine al telefono — ha raccontato l’uomo ai carabinieri — per questo era strano che non rispondesse. Ho capito che era successo qualcosa quando il suo telefono ha smesso di funzionare. Non era da lei, per questo mi sono messo in contatto con la sorella Stefania per chiederle di verificare dove stava Federica”.

ANSA

I sospetti sono durati dieci giorni, ma sia lui che chi conosceva bene Federica, sapevano che non si sarebbe mai allontanata senza il figlio.

La storia con il nuovo compagno

Il corpo della donna è stato scoperto il 18 gennaio. Per i carabinieri, il nuovo compagno di Federica Torzullo è uno dei testimoni chiave dell’inchiesta, perché con lui si confidava e raccontava le sue paure e le cose che in quella casa, ad Anguillara, non funzionavano più da anni.

“Federica ci è stata strappata in maniera atroce. Il dolore è immenso“, ha detto l’uomo come riporta La Repubblica.

I due si erano conosciuti poco più di un anno fa ed era nata un’amicizia con il tempo diventata sempre più stretta, nonostante la distanza geografica.

Lei viveva ad Anguillara e lavorava al centro di smistamento di Poste nell’aeroporto di Fiumicino, lui nelle Marche. I due stavano progettando un futuro insieme.

Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo

Federica Torzullo stava per lasciare il marito Claudio Carlomagno. La separazione era già decisa e a breve ci sarebbe stata un’udienza per l’affidamento del figlio.

Per chi indaga, l’uomo era a conoscenza della nuova relazione. Secondo altri testimoni, lui non sapeva ancora nulla.

Un’amica avrebbe raccontato che Federica le aveva confidato, la notte di Capodanno, che era pronta a dire al marito del nuovo rapporto.

“La ricostruzione dei fatti è in mano agli investigatori che sicuramente porteranno la verità alla luce in modo da fare giustizia per Federica”, ha detto il nuovo compagno.

“Le deposizioni che abbiamo rilasciato ai carabinieri hanno dato agli investigatori una fotografia chiara di quella che è la situazione e sono sicuro che in fase di processo tutte queste ombre saranno chiarite. Questo lo dobbiamo ai familiari e a Federica”, ha concluso