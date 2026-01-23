Femminicidio di Federica Torzullo, l'arma del delitto non si trova: "Ci serve il coltello adesso"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Continuano ad esserci tante zone oscure nella ricostruzione del femminicidio di Federica Torzullo, anche dopo la confessione fatta da Claudio Carlomagno che si è incolpato dell’assassinio. L’arma del delitto – un coltello con lama bitagliente – ancora non è stato trovato, proseguono le ricerche dei carabinieri per scovarlo nel luogo dove il reo-confesso ha detto di averlo gettato.

Femminicidio di Federica Torzullo, gli aggiornamenti

Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo vanno avanti con gli inquirenti che hanno sempre più dubbi su alcuni punti della ricostruzione fatta da Claudio Carlomagno al procuratore capo di Civitavecchia, Alberto Liguori.

Intercettato dai cronisti, questi ha confermato come la confessione dell’uomo presenti dei vuoti e delle incoerenze e che proseguono le ricerche dell’arma, concentrate nelle zone segnalate dallo stesso Carlomagno. “Non siamo completamente soddisfatti della ricostruzione fornita. Ci sono delle zone d’ombra su cui vorremmo fare luce. La confessione c’è stata, ma per noi non è piena. Ci serve il coltello adesso“, ha detto Liguori.

La ricerca del coltello, l’arma del delitto

Sono riprese nella mattinata del 23 gennaio le ricerche dell’arma con cui sarebbe stata uccisa Federica Torzullo, un coltello da cucina che suo marito, Claudio Carlomagno, – attualmente in carcere a Civitavecchia e accusato di femminicidio e occultamento di cadavere – ha spiegato di aver trovato nel bagno di casa.

I carabinieri con il supporto del nucleo subacqueo di Roma stanno cercando in lungo e in largo in un torrente del fiume Arrone, nel punto indicato da Carlomagno. Le pattuglie speciali si stanno approcciando a una zona che risulta impervia con tutti i mezzi a loro disposizione, anche con i metal detector per scandagliare al meglio il ruscello che si trova all’altezza dell’incrocio con Osteria Nuova, tra via Anguillanese e via Braccianese, al confine con località Le Rughe.

L’uomo ha spiegato di essersi disfatto del coltello dopo il delitto: avrebbe abbassato il finestrino dal lato passeggere e lo avrebbe gettato nel ruscello dalla sua auto, mentre si stava recando a scuola del figlio. Questa zona è di passaggio per lui in quanto dista circa 7 km dalla sua azienda.

Cosa non torna della confessione: dal complice ai coltelli

Il ritrovamento dell’arma del delitto è fondamentale nel tentativo degli inquirenti di fare luce su un delitto che presenta ancora tanti misteri. Le indagini proseguono e non escludono novità. Lo stesso coltello da trovare potrebbe non essere l’unico, infatti, secondo gli investigatori, potrebbero essere stati due quelli utilizzati per uccidere Federica Torzullo.

Secondo quanto appreso dall’autopsia, poi, la donna potrebbe essere stata uccisa la sera prima e non la mattina successiva, come confessato da Claudio Carlomagno che avrebbe avuto circa 10 ore per disfarsi del cadavere della moglie.

Un’evenienza questa che dà ulteriore valore alla pista secondo cui l’uomo si sarebbe avvalso di un complice, in particolare nella fase di pulizia della scena del crimine. La posizione del padre, Pasquale Carlomagno, è al vaglio degli inquirenti in quanto si sarebbe presentato sulla scena del delitto ad Anguillara Sabazia nelle prime ore del mattino. Ma nel pomeriggio dello stesso giorno si sarebbe registrata la presenza di una persona non identificata nella casa insieme a Claudio Carlomagno e al suo fianco alla guida della sua auto.