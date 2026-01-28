Femminicidio di Federica Torzullo, mistero sul possibile complice e dubbi sulla versione di Claudio Carlomagno

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

È ancora tutta da chiarire la dinamica del femminicidio di Federica Torzullo. Ad Anguillara, infatti, sono iniziati gli accertamenti per capire se la versione e gli orari forniti da Claudio Carlomagno (il marito in carcere con l’accusa di omicidio) trovino conferme o alimentino ulteriori dubbi, soprattutto per quanto riguarda la possibile presenza di un complice.

I dubbi sulla versione di Claudio Carlomagno

Claudio Carlomagno ha fornito la sua versione dei fatti dopo l’arresto e la convalida del gip.

Secondo il 47enne, marito di Federica Torzullo, l’omicidio sarebbe avvenuto in bagno, alle 6:30 del mattino del 9 gennaio, dopo un’aggressione durata 45 minuti.

ANSA

Ma secondo gli inquirenti ci sarebbero troppe zone d’ombra nella confessione di Carlomagno, che si trova nel carcere di Civitavecchia ed è accusato dell’omicidio della moglie.

Nuovi rilievi dei carabinieri ad Anguillara

Per questo i carabinieri, con il Nucleo investigativo di Ostia e la compagnia di Bracciano, hanno effettuato nuovi rilievi e sopralluoghi mercoledì mattina nella villetta di Anguillara, dove è avvenuto il femminicidio di Federica Torzullo.

Intanto l’arma del delitto, che Carlomagno ha detto essere un coltello che era proprio nel bagno, non è mai stata ritrovata.

E poi restano da verificare gli orari visto che i letti non disfatti e il cibo trovato nello stomaco della vittima potrebbero suggerire altro, come riferito in un servizio del programma Dentro la notizia.

Intanto il figlio di Claudio Carlomagno e Fderica Tozullo è stato affidato ai nonni materni e al sindaco Angelo Pizzigallo.

La macchina bianca di Carlomagno

Gli inquirenti devono anche capire come abbia fatto Claudio Carlomagno a pulire l’abitazione e a trasportare il cadavere nella moglie nella ditta dove poi è stato seppellito.

Il corpo di Federica Torzullo sarebbe stato caricato sull’auto parcheggiata in giardino: gli accertamenti ora riguardano anche la scatola nera della macchina, che potrebbero rivelare informazioni utili.

La Kia Sportage bianca di Carlomagno è stata filmata dalle telecamere della ditta la mattina del 9 gennaio, alle 7:40, mentre entrava con, presumibilmente, il corpo della moglie nel bagagliaio.

Mistero sul possibile complice

I nuovi accertamenti riguardano, infatti, oltre al telefonino di Carlomagno, anche la zona transennata e sotto sequestro del terreno della ditta in via Comunale San Francesco dove è stata sepolta Federica.

Dall’analisi del telefonino potrebbe emergere se Carlomagno avesse contattato qualcuno prima o dopo il delitto. La presenza di un possibile complice, infatti, resta uno dei misteri di questo caso.

E da verificare restano tutti gli orari forniti dall’uomo, che avrebbe lasciato la ditta alle 8:45 a bordo di un furgone per ritornare alle 11. Tutti elementi da verificare e chiarire.