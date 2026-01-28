NOTIZIE
Femminicidio di Federica Torzullo, mistero sul possibile complice e dubbi sulla versione di Claudio Carlomagno

Nuovi accertamenti sull'omicidio di Federica Torzullo: i dubbi sulla versione di Claudio Carlomagno e l'ipotesi di un possibile complice

È ancora tutta da chiarire la dinamica del femminicidio di Federica Torzullo. Ad Anguillara, infatti, sono iniziati gli accertamenti per capire se la versione e gli orari forniti da Claudio Carlomagno (il marito in carcere con l’accusa di omicidio) trovino conferme o alimentino ulteriori dubbi, soprattutto per quanto riguarda la possibile presenza di un complice.

I dubbi sulla versione di Claudio Carlomagno

Claudio Carlomagno ha fornito la sua versione dei fatti dopo l’arresto e la convalida del gip.

Secondo il 47enne, marito di Federica Torzullo, l’omicidio sarebbe avvenuto in bagno, alle 6:30 del mattino del 9 gennaio, dopo un’aggressione durata 45 minuti.

federica torzullo complice claudio carlomagnoANSA

Ma secondo gli inquirenti ci sarebbero troppe zone d’ombra nella confessione di Carlomagno, che si trova nel carcere di Civitavecchia ed è accusato dell’omicidio della moglie.

Nuovi rilievi dei carabinieri ad Anguillara

Per questo i carabinieri, con il Nucleo investigativo di Ostia e la compagnia di Bracciano, hanno effettuato nuovi rilievi e sopralluoghi mercoledì mattina nella villetta di Anguillara, dove è avvenuto il femminicidio di Federica Torzullo.

Intanto l’arma del delitto, che Carlomagno ha detto essere un coltello che era proprio nel bagno, non è mai stata ritrovata.

E poi restano da verificare gli orari visto che i letti non disfatti e il cibo trovato nello stomaco della vittima potrebbero suggerire altro, come riferito in un servizio del programma Dentro la notizia.

Intanto il figlio di Claudio Carlomagno e Fderica Tozullo è stato affidato ai nonni materni e al sindaco Angelo Pizzigallo.

La macchina bianca di Carlomagno

Gli inquirenti devono anche capire come abbia fatto Claudio Carlomagno a pulire l’abitazione e a trasportare il cadavere nella moglie nella ditta dove poi è stato seppellito.

Il corpo di Federica Torzullo sarebbe stato caricato sull’auto parcheggiata in giardino: gli accertamenti ora riguardano anche la scatola nera della macchina, che potrebbero rivelare informazioni utili.

La Kia Sportage bianca di Carlomagno è stata filmata dalle telecamere della ditta la mattina del 9 gennaio, alle 7:40, mentre entrava con, presumibilmente, il corpo della moglie nel bagagliaio.

Mistero sul possibile complice

I nuovi accertamenti riguardano, infatti, oltre al telefonino di Carlomagno, anche la zona transennata e sotto sequestro del terreno della ditta in via Comunale San Francesco dove è stata sepolta Federica.

Dall’analisi del telefonino potrebbe emergere se Carlomagno avesse contattato qualcuno prima o dopo il delitto. La presenza di un possibile complice, infatti, resta uno dei misteri di questo caso.

E da verificare restano tutti gli orari forniti dall’uomo, che avrebbe lasciato la ditta alle 8:45 a bordo di un furgone per ritornare alle 11. Tutti elementi da verificare e chiarire.

federica-torzullo-complice-claudio-carlomagno ANSA

