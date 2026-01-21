Femminicidio di Federica Torzullo, nuovo interrogatorio a Claudio Carlomagno: i misteri dall'arma al telefono

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nel giorno del nuovo interrogatorio di convalida del fermo di Claudio Carlomagno, indagato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo, restano ancora diversi misteri sul delitto compiuto ad Anguillara, a partire dall’arma con cui è stata uccisa la donna fino al suo telefono.

Nuovo interrogatorio per Claudio Carlomagno

Il nuovo interrogatorio a Claudio Carlomagno, per la convalida del fermo per il femminicidio della moglie Federica Torzullo, è fissato per le ore 11 di oggi mercoledì 21 gennaio.

L’uomo, indagato anche per occultamento di cadavere, rischia l’ergastolo.

I misteri sull’arma del delitto di Federica Torzullo e il telefono

Come riportato da Mattino Cinque, l’arma del delitto potrebbe essere un coltello da sub, che, però, non è stato ancora trovato.

Un altro punto oscuro riguarda il telefono della donna, che, come altri suoi oggetti personali, non si trova.

Resta da capire, inoltre, se si sia trattato di un “delitto d’impeto” o se ci sia stata premeditazione, così come anche se Carlomagno abbia avuto dei complici, soprattutto nella fase dell’occultamento di cadavere, avvenuto la mattina seguente all’omicidio.

La ricostruzioni degli orari del femminicidio di Federica Torzullo

In base alla ricostruzione degli orari riportata da Mattino Cinque, Federica Torzullo è rientrata nella sua abitazione ad Anguillara Sabazia alle 19,25 dell’8 gennaio (la donna è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona).

Alle 19,41 è rincasato il marito Claudio Carlomagno, con cui la donna era in procinto di separarsi. L’uomo è uscito di nuovo e tornato alle 21,05.

Attorno alle 21,10 l’uomo ha portato il figlio di 10 anni a trascorrere la notte dai nonni, perché la moglie avrebbe dovuto svegliarsi presto per andare al lavoro il giorno successivo.

Carlomagno ha raccontato di aver visto la moglie per l’ultima volta in casa alle ore 23 dell’8 gennaio.

Il 9 gennaio Carlomagno è uscito alle 7,35 a bordo della sua automobile, presentandosi però al lavoro solo alle ore 10. Dalle 7,40 e le 8,45 si è trattenuto nel suo deposito, come documentato dalle telecamere del territorio.

Cosa è emerso dall’autopsia su Federica Torzullo

Nella giornata di martedì 20 gennaio è stata eseguita l’autopsia sul corpo di Federica Torzullo.

Dall’esame autoptico, come riportato da ANSA, sono giunte conferme su un delitto di “particolare ferocia”. È emerso che la donna è stata colpita con 23 coltellate, di cui 19 al collo e al volto, con una lama bitagliente. I fendenti, tra cui quello fatale sul lato sinistro del collo, avrebbero raggiunto le zone vitali. Carlomagno si sarebbe accanito con colpi anche all’addome e al ventre.

La vittima avrebbe disperatamente tentato di difendersi: sono state individuate almeno quattro ferite da arma da taglio sulle sue mani.

I medici legali hanno trovato sul cadavere anche segni di ustioni al volto, sulle braccia e sulla parte superiore del torace. La gamba sinistra risulterebbe completamente amputata. Il torace della donna presenterebbe, inoltre, segni di schiacciamento dovute all’azione della scavatrice usata per occultare il cadavere, ritrovato in un canneto alle spalle dell’azienda dell’indagato.

Il racconto del nuovo compagno di Federica Torzullo

Il nuovo compagno di Federica Torzullo, che la donna avrebbe conosciuto più di un anno fa, aveva capito subito che qualcosa non andava, quando il 9 gennaio lei non ha risposto a una chiamata abituale del mattino.

Come riportato da La Repubblica, l’uomo, che ha chiesto di restare anonimo, ha raccontato ai Carabinieri: “Ci sentivamo tutte le mattine al telefono, per questo era strano che non rispondesse. Ho capito che era successo qualcosa quando il suo telefono ha smesso di funzionare. Non era da lei. Mi sono messo in contatto con la sorella Stefania per chiederle di verificare dove stava Federica”.