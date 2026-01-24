Femminicidio di Federica Torzullo, tre persone sospettate di aver aiutato Claudio Carlomagno, l'indiscrezione

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La caccia al complice (o ai complici) di Claudio Carlomagno continua. Secondo le ultime indiscrezioni dalle indagini sul femminicidio di Federica Torzullo almeno tre persone sarebbero sospettate di aver aiutato il reo confesso. Le indagini dei militari del Nucleo Investigativo di Ostia si muovono tra la sfera famigliare e l’ambiente di lavoro dell’indagato.

Tre persone sospettate

L’indiscrezione arriva da Repubblica. Come anticipato, i militari del Nucleo Investigativo di Ostia stanno battendo la pista dell’ambiente famigliare e di lavoro di Claudio Agostino Carlomagno.

Tre persone sarebbero sospettate di averlo aiutato nelle fasi del femminicidio di Federica Torzullo. Il sospetto è che qualcuno possa aver aiutato il reo confesso a ripulire la scena del crimine o a scavare la fossa in cui è stato poi ritrovato il corpo della donna.

Nel frattempo continuano le ricerche dell’arma del delitto. Carlomagno ha indicato il punto in cui l’avrebbe gettata, mentre andava a prendere il figlio dopo aver occultato il corpo della moglie.

Si ricorda, inoltre, che alle 14:17 del 9 gennaio una telecamera di videosorveglianza ha inquadrato un’ombra accanto a Carlomagno mentre l’uomo faceva ritorno a casa. Bisogna capire se si trattava di un oggetto o di una persona che potrebbe aver accolto nell’abitazione per ripulire la scena del delitto.

Le indagini sui dispositivi di Claudio Carlomagno

Sempre Repubblica riporta che una risposta sui tre sospettati come presunti complici potrebbe arrivare dalla copia forense realizzata venerdì 23 gennaio dai due smartphone in possesso dell’indagato.

In un primo dispositivo, uno Xiaomi, sarebbero presenti circa 70 gigabyte di materiale tra audio, video, foto e conversazioni WhatsApp. Nel secondo dispositivo la memoria interna risulta più libera, trattandosi di un recente acquisto del reo confesso.

L’audio inquietante inviato a Federica Torzullo prima del femminicidio

Nel corso della puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 23 gennaio è stato fatto ascoltare un audio che Claudio Carlomagno ha mandato alla moglie Federica Torzullo il 29 settembre 2025.

Con ritmo veloce e tono perentorio, il 44enne dice:

Ti dico, da stasera vedi come ti devi confrontare con me. Perché visto che fino ad adesso, come dici te “calma apparente“, quello e quell’altro, io non la mantengo più.

Quale fosse il contesto della conversazione non è ancora dato saperlo.