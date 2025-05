Femminicidio di Fernanda Di Nuzzo a Grugliasco, morta la maestra accoltellata dal marito Pasquale Piersanti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Fernanda Di Nuzzo è l’ultima vittima di femminicidio in Italia. La 61enne maestra d’asilo, accoltellata mercoledì dal marito Pasquale Piersanti a Grugliasco, è deceduta giovedì mattina all’ospedale Molinette di Torino dove era stata ricoverata in rianimazione. A dare l’allarme erano state le figlie e alcuni vicini di casa.

La morte di Fernanda Di Nuzzo

Fernanda Di Nuzzo era una maestra d’asilo. Aveva 61 anni. Le sue condizioni di salute dopo l’aggressione subita, come riportato da La Repubblica, sono apparse fin da subito disperate: la donna è stata colpita da diversi fendenti all’addome ed è arrivata all’ospedale Molinette di Torino in arresto cardiaco per shock emorragico, dopo aver perso molto sangue a causa delle ferite profondissime.

Intubata, era stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. È deceduta alle ore 9 del mattino di giovedì 29 maggio all’ospedale, dove era ricoverata in Terapia intensiva.

Fonte foto: ANSA

I carabinieri sul luogo dell’aggressione ai danni di Fernanda Di Nuzzo, a Grugliasco, nella provincia di Torino.

Cosa si sa sul femminicidio di Fernanda di Nuzzo a Grugliasco

L’aggressione di Pasquale Piersanti ai danni della moglie Fernanda Di Nuzzo è avvenuta attorno alle 18,30 di mercoledì 28 maggio, in via Moncalieri a Grugliasco. All’interno dell’abitazione era presente la figlia della coppia, di 24 anni, affetta da sindrome di Down, che ha dato l’allarme assieme ad alcuni vicini di casa. “Papà ha accoltellato la mamma, correte, è svenuta“, le parole della figlia.

L’uomo non si sarebbe fermato neanche davanti alla figlia che tremava chiedendogli di smetterla. Dopo essere stata colpita, la vittima era riuscita ad aprire la porta di casa nel tentativo di darsi alla fuga. Si è accovacciata sulle scale, gridando “Aiuto, vi prego, aiuto“. Poi è svenuta sul pianerottolo, tramortita dalle coltellate. La figlia, che aveva assistito a tutto, è rimasta immobile accanto alla madre svenuta.

Il marito si era inizialmente chiuso all’interno dell’abitazione. I carabinieri intervenuti sul luogo dell’aggressione sono riusciti a entrare in casa e lo hanno arrestato. Stando a quanto riportato da La Repubblica, sembra che l’uomo soffrisse di depressione. La coppia ha anche un altro figlio maschio, che, però, non abita nell’abitazione in cui è avvenuto il femminicidio.

Cosa è emerso dalle indagini sul femminicidio di Grugliasco

L’agenzia ANSA ha aggiunto ulteriori dettagli sul femminicidio di Grugliasco: in base ai primi accertamenti, non risulterebbero segnalazioni pregresse relative a litigi o episodi di violenza in quella casa.

L’inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Paolo Scafi.