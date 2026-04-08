Femminicidio di Giulia Tramontano, la Procura chiede l'appello bis ad Alessandro Impagnatiello: "Premeditato"

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Sul caso del femminicidio di Giulia Tramontano, la Procura generale di Cassazione ha chiesto un processo di appello bis per il riconoscimento della premeditazione per Alessandro Impagnatiello, l’ex fidanzato che uccise la donna incinta colpendola con 27 coltellate. Per il procuratore generale si trattò di un “agguato organizzato e premeditato”.

La richiesta per il riconoscimento della premeditazione

La Procura generale di Cassazione sostiene che “quello di Giulia Tramontano fu un agguato organizzato e premeditato”. Per questo motivo è stato chiesto un processo di appello bis per il riconoscimento della premeditazione.

Nel corso della requisitoria il pg Elisabetta Ceniccola ha affermato che “la procura generale non può comprendere perché la Corte d’Assise d’Appello abbia svilito il concetto dell’agguato, dall’arma già scelta, la rimozione del tappeto, elementi valorizzati nella sentenza di primo grado quando venne riconosciuta la premeditazione”.

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Secondo la Procura generale “tra il progetto dell’omicidio e il compimento dell’azione c’è stato tutto il tempo per riflettere. L’imputato era arrivato alla conclusione di quella che sarebbe stata la propria azione omicidiaria“.

L’omicidio di Giulia Tramontano

L’omicidio di Giulia Tramontano è avvenuto nell’appartamento in cui la ragazza viveva con Alessandro Impagnatiello a Senago, nel Milanese.

Il 27 maggio 2023 l’ex barman ha ammazzato con 37 coltellate la fidanzata incinta di sette mesi, facendo ritrovare il corpo dopo 4 giorni.

L’imputato è stato condannato all’ergastolo nei primi due gradi di giudizio. Il rappresentate dell’accusa ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso dei difensori che chiedono di escludere il riconoscimento dell’aggravante della crudeltà.

Le indagini hanno fatto emergere che l’imputato aveva già somministrato alla compagna del veleno per topi non allo scopo di ucciderla, sostengono i giudici nelle motivazioni dell’appello, ma per provocarle l’aborto.

L’esclusione dell’aggravante della premeditazione in Appello

Nel giudizio di secondo grado, Impagnatiello ha visto confermata la condanna del carcere a vita, pur con l’esclusione dell’aggravante della premeditazione.

Quest’ultima, non riconosciuta inizialmente dal giudice per le indagini preliminari Angela Minerva, era stata invece valutata in primo grado insieme ad altri elementi, tra cui il rapporto affettivo e la particolare crudeltà dell’azione.

L’imputato, che ha confessato il delitto, secondo la pubblica accusa avrebbe pianificato l’omicidio per un lungo periodo, arrivando anche a somministrare alla compagna, a sua insaputa, sostanze velenose dopo aver effettuato ricerche online già a partire dalla fine del 2022.

Secondo la Corte d’Appello, invece, l’uomo avrebbe avuto l’intento di interrompere la gravidanza, vissuta come un problema, senza però una volontà iniziale di uccidere la donna.

I giudici di secondo grado hanno inoltre respinto la richiesta della difesa, rappresentata dall’avvocata Giulia Gerardini, di accedere alla giustizia riparativa, ritenendo che l’imputato non abbia ancora “sviluppato una reale consapevolezza critica delle ragioni e degli impulsi alla base del gesto, né intrapreso un autentico percorso di responsabilizzazione e rielaborazione personale”.

L’avvocato di Impagnatiello

Al termine dell’udienza in Cassazione l’avvocato Giulia Geradini, difensore di Alessandro Impagnatielloado a trovare Impagnatiello ha detto che va a trovare il suo assistito “periodicamente a Pavia dove è detenuto” e che l’uomo “attende l’esito che rappresenta un passo importante rispetto al suo percorso. Lo sta vivendo in modo tranquillo“.

In merito all’aggravante della premeditazione, l’avvocato ha spiegato che “è stata esclusa in appello e argomentata ampiamente e correttamente. Non credo ci siano le ragioni affinché venga di nuovo integrata”.