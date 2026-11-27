Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Le dicevo che quello non era amore, ma controllo“. Con queste parole l’ex datrice di lavoro di Iolena Miruna Garneata, la 23enne vittima del femminicidio di Ponte Buggianese (Pistoia), racconta gli ultimi giorni di vita della ragazza. “Miru”, così la chiamavano gli affetti più cari, è stata uccisa dal fidanzato Andrea Nardini (25 anni), che poi si è gettato dal viadotto Lora a Barberino, lo stesso che è stato teatro del femminicidio-suicidio di Lorena Isceri, uccisa dall’ex compagno Federico Vella.

Parla l’ex datrice di lavoro di Iolena Miruna Garneata

Venerdì 27 novembre le telecamere di Dentro la Notizia hanno raggiunto l’ex datrice di lavoro di Iolena Miruna Garneata, la 23enne uccisa il 26 novembre a Ponte Buggianese (Pistoia) dal fidanzato Andrea Nardini, che dopo il femminicidio si è gettato dal viadotto Lora di Barberino.

La donna racconta che Miru “stava sempre con lui, non usciva mai” ed era “sempre sotto controllo, sempre”. La ragazza tentava di giustificarlo: “Lui non vuole che mi vesta così perché sennò ci rimane male, perché pensa che mi voglia far vedere”.

La ragazza raccontava anche che lui le chiedeva di vedere il cellulare. “Io avvertivo questo controllo, questa impossibilità per lei di avere una vita”, aggiunge la donna all’inviata.

Iolena, inoltre, da tempo pensava di interrompere la relazione. L’ex datrice di lavoro conferma: “Sì, ci stava pensando. Mi diceva: ‘Non lo so, forse hai ragione'”. Poi aggiunge: “Io le dicevo: ‘Vieni via, vieni via'”.

“Non è amore, è controllo”, le diceva la donna, per poi concludere: “Una persona che ti ama ti lascia libera, ti fa volare”.

La chiamata al 112 di Andrea Nardini

Come anticipato, i fatti risalgono al 26 novembre. Iolena Miruna Garneata, 23enne di origine albanese che lavorava ora per il settore immobiliare e ora per la ristorazione, aveva una relazione con Andrea Nardini, che lavorava in un’azienda specializzata nelle tensostrutture.

I due si frequentavano sin dall’adolescenza, per poi decidere di andare a vivere insieme dopo un breve periodo di convivenza presso la casa della famiglia del ragazzo. Alle 8 di mattina, Nardini è salito a bordo della sua auto e si è allontanato dall’abitazione di via Roma 45. Subito dopo ha chiamato il 112: “La mia ragazza è morta, andate lì, via Roma 45, Ponte a Buggiano. È stato un incidente. Non devono trovarla i miei nonni. Io mi uccido“.

Il femminicidio a Ponte Buggianese

La polizia è dunque arrivata all’indirizzo indicato da Nardini. Al secondo piano della villetta di via Roma 45, dove vivevano i due giovani, gli agenti hanno trovato gli arredi segnati da una colluttazione. Probabilmente la 23enne si è difesa durante l’aggressione. La vittima è stata colpita più volte con un peso da palestra.

Pare che Nardini, infatti, per mantenere il controllo su di lei avesse scelto di allestire un locale dell’abitazione con attrezzi da allenamento, per evitare che la fidanzata frequentasse altri posti. Il 25enne, nel frattempo, ha percorso 70 km fino ad arrivare sul viadotto Lora, lo stesso dal quale Federico Vella il 3 settembre ha gettato Lorena Isceri per poi lanciarsi nel vuoto a sua volta.

Lo stesso, sottolinea il Corriere della Sera, sul quale ora sorgono due panchine rosse, simbolo della lotta contro la violenza di genere. Nardini ha dato fuoco al veicolo per poi cospargersi di benzina e lanciarsi di sotto. Solo il giorno prima ricorreva la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.