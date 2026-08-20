Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Mentre Colleferro è ancora consumata dal dolore per il femminicidio di Joanna Szyszkowska, il profilo del marito Mohamed Habib Roussi inizia a definirsi. Il sindaco del piccolo centro alle porte di Roma, Giulio Calamita, aveva già rivelato che il 69enne vivesse un disagio psichico per il quale la moglie aveva tentato di avvicinarlo a un percorso di recupero tramite la Asl locale. Ora, a parlare, sono gli ex colleghi del reo confesso, secondo i quali l’uomo avrebbe spesso assunto condotte violente.

Mohamed Habib Roussi “era violento”, secondo i colleghi

A dare la notizia è Frosinone Today. Secondo il quotidiano locale, alcuni ex colleghi di Mohamed Habib Roussi, che negli ultimi vent’anni di lavoro, prima della pensione, era stato dipendente di una ditta di movimento terra, più volte il 69enne avrebbe manifestato un carattere violento.

Questo carattere – aggiunge Today – si sarebbe espresso anche tra le mura domestiche, dove Joanna e i figli avrebbero spesso vissuto in un clima di forte tensione.

Un clima, questo, che la donna avrebbe spesso confidato alle anziane che accudiva nell’Rsa in cui lavorava come operatrice socio sanitaria.

A loro avrebbe riferito che il marito era diventato violento e avrebbe fatto accenno a delle aggressioni. La Procura di Velletri è al lavoro per ricostruire la storia famigliare in cui si è consumata la tragedia.

Il presunto disagio psichico

Negli ultimi anni, poi, Mohamed avrebbe manifestato un peggioramento nel carattere e per questo Joanna si era posta in prima linea per metterlo in contatto con la Asl locale e avviarlo verso un percorso di recupero.

Nel mese di luglio il 69enne sarebbe riuscito a ottenere un appuntamento per un colloquio con uno psichiatra dell’azienda sanitaria locale, ma poi non si sarebbe presentato.

Il femminicidio di Colleferro

I fatti risalgono al 18 agosto. Nel pomeriggio, all’interno dell’abitazione, erano presenti Joanna Szyszkowska, il marito Mohamed Habib Roussi e due dei cinque figli della coppia, uno di appena 9 anni e uno di 20.

L’uomo e la donna avrebbero iniziato a litigare in cucina, fino a quando l’alterco non è degenerato in una violenta aggressione ai danni della 50enne. Il marito avrebbe afferrato un coltello e avrebbe colpito la moglie alla gola con più fendenti, per poi allontanarsi da casa. A dare l’allarme è stata una figlia 20enne rientrata pochi istanti dopo, che in casa ha trovato la madre riversa sul pavimento e i fratelli sotto choc. Il 69enne è stato rintracciato a poca distanza da casa dagli uomini della squadra mobile, ai quali ha subito confessato il femminicidio.