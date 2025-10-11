Femminicidio di Lettomanoppello vicino Pescara, nel mirino di Antonio Mancini c'era anche il vicino di casa

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Ci sarebbe stato anche il vicino di casa, nel mirino di Antonio Mancini. Sono le nuove indiscrezioni emerse dopo il femminicidio di Lettomanoppello, vicino Pescara. Il 69enne ha ucciso l’ex moglie Cleria Mancini – nota a tutti come Clelia – e ha sparato contro il nipote di 13 anni. Secondo la versione fornita all’avvocato quei colpi sarebbero “partiti per sbaglio”, ma secondo gli ultimi aggiornamenti avrebbe voluto uccidere anche un vicino di casa: “Mi ha fatto ammalare”, avrebbe detto.

Un vicino di casa nel mirino

Antonio Mancini avrebbe preso di mira anche un vicino di casa. Lo riporta il quotidiano locale Il Centro, secondo il quale il 69enne in carcere per il femminicidio dell’ex moglie e il tentato omicidio del nipote di 12 anni, avrebbe accusato un vicino di casa di averlo “fatto ammalare”.

Nel frattempo Mancini ha avuto un colloquio in carcere con il suo avvocato, Marcello Cordoma, che lo ha trovato lucido e vigile, dispiaciuto ma non pentito. Secondo la versione del 69enne, infatti, quei colpi di pistola sarebbero “partiti per sbaglio”.

Nuove indiscrezioni sul femminicidio di Lettomanoppello (Pescara): nel mirino di Antonio Mancini ci sarebbe stato anche un vicino di casa

Inoltre Mancini dice di non ricordare i fatti di Turrivalignani, dove si è recato dopo aver ucciso l’ex moglie. In questa fase, secondo gli inquirenti, il 69enne avrebbe ricominciato a sparare per poi essere raggiunto dai carabinieri che lo hanno arrestato.

L’uomo è detenuto con l’accusa di femminicidio, tentato omicidio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Il femminicidio di Lettomanoppello

Nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre Cleria Mancini, 66 anni, stava passeggiando per il corso di Lettomanoppello (Pescara) insieme al nipote di 12 anni e i suoi due cani. Poi gli spari: Antonio Mancini, 69 anni, le ha esploso contro un colpo di pistola che l’avrebbe raggiunta al petto, uccidendola.

Subito dopo, stando al racconto del nipote e alla ricostruzione del pm Giuliana Rana, l’uomo avrebbe rivolto la pistola contro il nipote e avrebbe nuovamente premuto il grilletto, ma il proiettile avrebbe appena sfiorato il ragazzino per poi colpire il lunotto posteriore di un’auto parcheggiata. La scena si sarebbe consumata di fronte ad altri passanti.

La presunta confessione alla proprietaria di un bar

Dopo aver ucciso l’ex moglie, Mancini sarebbe salito a bordo di un mezzo elettrico per persone con disabilità e avrebbe raggiunto Turrivalignani. Lì si sarebbe recato in un bar dove – scrive Fanpage – avrebbe confessato il femminicidio alla titolare.

Il Messaggero scrive che poi il 69enne avrebbe ripreso a sparare all’impazzata fino all’arrivo dei carabinieri di Popoli e del Reparto operativo del Comando Provinciale di Pescara, che lo hanno arrestato.