Femminicidio di Loredana Ferrara a Vignale Monferrato, uccisa da Silvio Gambetta: le lacrime della testimone

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ha assistito all’uccisione per strada di Loredana Ferrara, ma non ha potuto fare nulla. Una testimone oculare del femminicidio di Vignale Monferrato, nell’Alessandrino, ha raccontato trattenendo a fatica le lacrime in tv di aver visto la 53enne morire sotto i propri occhi, uccisa a coltellate dall’ex compagno Silvio Gambetta. Una testimonianza importante per le indagini sul delitto.

La testimone del femminicidio di Loredana Ferrara

Intervistata dall’inviata del programma di Rai 2 Ore 14, la donna ha descritto tutto l’accaduto con la voce rotta dal pianto: “Ho visto tutto, tutta la scena, e poi ho chiamato l’ambulanza” ha detto, esprimendo il grande dispiacere “perché sono persone che io conoscevo, tutte e due, erano del paese”.

“Io quello che ho visto l’ho detto ai carabinieri, di più non posso dire” ha aggiunto la testimone oculare, spiegando come, dopo aver accoltellato a morte Loredana Ferrara, Gambetta sia rimasto nei pressi della scena del crimine e “non si è più mosso da di qua”.

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Le parole dei vicini a Vignale Monferrato

La testimone oculare ha espresso ai microfoni della trasmissione di Milo Infante tutto il rammarico per l’impotenza davanti a azioni così efferate: “Vedere una scena del genere non lo auguro a nessuno, perché vedere ammazzare una persona non è bello e non poter far niente, non poter dare una mano…”.

A manifestare sorpresa e sconforto anche gli altri compaesani della coppia, conosciuta da tutti nel piccolo comune in provincia di Alessandria.

“A volte li sentivo un po’ gridare – ha raccontato un altro vicino – lei era una bravissima ragazza, anche Silvio, solo che vai a capire cosa gli è passato per la testa”.

“Correvano assieme, erano proprio tutti e due bravi, lui ha vinto anche parecchi premi, avevano proprio la passione per la corsa, ma anche lei” le parole di una conoscente, che ha descritto Silvio Gambetta come “una persona introversa, molto fumantina, avevano questo rapporto un pochino conflittuale”.

Chi è Silvio Gambetta

Con Loredana Ferrara il 57enne giardiniere condivideva l’amore per il podismo, fino a quando la vittima non aveva deciso di lasciarlo a Natale 2025.

La passione per la corsa della coppia era stata raccontata anche da un articolo de La Stampa di Alessandria del 2017, con il titolo “Compagni nella vita e anche nel running vincono in coppia”.

Secondo quanto ricostruito finora, i due però litigavano spesso, nonostante non risultino denunce della 53enne per reati da codice rosso o segnalazioni al Centro antiviolenza me.dea di Alessandria.

“Ho sentito le urla di questa donna non ho riconosciuto la voce, però le ho sentite le urla. Gli diceva di lasciarla in pace, di andare a casa. L’aveva lasciato finalmente” ha detto una vicina a Ore 14, che alla domanda se Gambetta fosse violento ha risposto “Sì, purtroppo sì”

La procura di Vercelli che indaga sul femminicidio di Loredana Ferrara ha disposto il massimo riserbo per non pregiudicare la ricostruzione del movente e l’esatta dinamica del delitto ancora in corso.