Femminicidio di Lorena Isceri, appello di papà Franco: "Stanza intitolata alla memoria di mia figlia"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un nuovo accorato appello arriva da Franco Isceri, padre di Lorena, vittima di femminicidio. La donna, manager nel settore farmaceutico veterinario per Dechra, è stata barbaramente uccisa dal suo ex fidanzato Federico Vella, che si è tolto la vita dopo averla lanciata da un cavalcavia dell’autostrada A1. Il papà della vittima ha chiesto che un ufficio dell’edificio in cui lavorava fosse intitolare alla memoria della figlia.

L’appello di papà Franco

Nel corso della puntata de La Vita in Diretta del 7 settembre, è intervenuto Franco Isceri.

Visibilmente provato, ha rivelato ad Alberto Matano di aver ricevuto una telefonata piena di complimenti da parte del direttore di Dechra, azienda per cui lavorava la figlia Lorena.

Così ha avuto un’idea per ricordare la giovane.

Ha chiesto al direttore se si potesse intitolare una stanza, un ufficio dell’edificio in cui lavorava la figlia con il nome di Lorena.

“Che il nome di mia figlia sia ricordato per sempre”, le sue toccanti parole.

“Almeno questo mi è rimasto”, ha concluso Franco Isceri.

Il ricordo di Lorena Isceri

Nella sera del 6 settembre, Firenze si è stretta nel ricordo di Lorena Isceri.

Come riporta Firenze Today, circa 2000 persone si sono riunite sotto casa della vittima insieme al sindaco Sara Funaro.

Sono stati esposti striscioni e consegnati fiori per commemorare la vittima di femminicidio.

Le indagini

Secondo RaiNews, emergerebbe dalle indagini la premeditazione per l’omicidio di Lorena Isceri.

Testimoni avrebbero visto Federico Vella aggirarsi qualche giorno prima del femminicidio nei pressi di casa della vittima.

L’autopsia dovrà anche chiarire se Lorena era viva quando è stata gettata dal viadotto.

A Morning News, un amico di Lorena ha dichiarato:

L’amico ha anche raccontato un dettaglio: “Una ragazza ucraina ha detto che ha visto Federico Vella alla sbarra del garage, ma lei sapeva che Lorena non era a Firenze e lo sapeva anche lui. Cosa stava facendo? La stava aspettando, stava vedendo se tornava”.