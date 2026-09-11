Femminicidio di Lorena Isceri, il dolore di mamma Antonia e papà Franco: "Dobbiamo anche subire gli sciacalli"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo il femminicidio di Lorena Isceri, sua mamma Antonia e suo papà Franco devono fare i conti anche con gli “sciacalli” che, sui social network, hanno colpevolizzato la vittima per come si vestiva. La madre di Lorena Isceri ha detto: “Non hanno rispetto di niente. Chi abbiamo cresciuto? Chi stiamo crescendo?”.

Lo sfogo della mamma di Lorena Isceri contro gli “sciacalli”

I genitori di Lorena Isceri, gettata dal cavalcavia dall’ex compagno Federica Vella, sono stati ospiti in collegamento della trasmissione Rai Storie italiane, condotta da Eleonora Daniele.

La madre di Lorena Isceri, Antonia, ha detto alla conduttrice: “Ti ringrazio tantissimo per come hai difeso mia figlia dagli sciacalli dei social, dobbiamo anche subire questo”.

La risposta di Eleonora Daniele: “Lo farò sempre, è assurdo che abbiano scritto cose del genere. Difenderò sempre tua figlia come tutte le donne vittime”.

La mamma di Lorena Isceri ha aggiunto: “Noi siamo qua per tutte le donne, con la speranza di poter cambiare questa società che sta diventando uno schifo“. E poi: “Ci sono sciacalli che non hanno rispetto di niente, io non ho parole. Chi abbiamo cresciuto? Chi stiamo crescendo? Io ho insegnato. Trasmettiamo tanti valori a questi bambini, ma poi dove vanno a finire questi valori?”.

L’appello del padre di Lorena Isceri

Eleonora Daniele ha poi detto ai genitori di Lorena Isceri: “Noi ci saremo sempre per voi, non solo nei prossimi giorni. È importante che le famiglie non vengano abbandonate e che voi non vi sentiate soli. Non deve essere un dramma solo vostro, questo è un dramma di tutti quanti noi. Bisogna intervenire in qualsiasi maniera possibile per cambiare lo stato delle cose”.

Franco Isceri ha risposto: “Ho cercato di interagire con tutti perché questo caso rimanga sempre alla ribalta, per la difesa di tutte le donne e della società. Adesso abbiamo toccato il fondo. Non c’è settimana senza questi omicidi, è una cosa bruttissima. So io chi era mia figlia e lo sanno anche tutti gli altri. Dobbiamo accettare l’amara realtà e andare avanti, portando avanti questa causa che deve essere sempre attiva. Non bisogna mollare mai. Siamo straziati tutti quanti. Quando vedo la foto di mia figlia si riapre una ferita immensa, che non si rimarginerà mai”.

Poi il papà di Lorena Isceri ha lanciato un appello alla politica: “Sarei l’uomo più felice del mondo il giorno in cui avranno fatto una legge all’unanimità, tutti quanti compatti. Non si può andar più avanti così, ci vuole compattezza. Mi rivolgo a tutta la politica. Non vorrei che cadesse tutto nell’oblio, sarebbe un ulteriore sconforto per me e tutta la famiglia”.

Le parole dei genitori di Lorena Isceri su Federico Vella

Su Federico Vella, la madre di Lorena Isceri ha detto: “Lei amava il Federico affettuoso, faceva tanto per lei. Era un ragazzo meraviglioso con lei, qualsiasi cosa chiedesse lui l’accontentava. Lei era meravigliata di avere una persona così disponibile accanto, anche nella quotidianità. Erano un tutt’uno. Questo è durato per un buon periodo, lei era molto serena e felice e io ero veramente contenta. Non posso dimenticare, però, un giorno che mi disse: ‘Mamma, io sono così felice, ma dov’è la fregatura?’. Non credeva neanche lei alla sua felicità”.

La donna ha aggiunto: “Ha accelerato i tempi questo mascalzone, non ci ha dato neanche il tempo di denunciarlo. In meno di un mese, neanche il tempo di capire. Non ci posso pensare”.

La mamma di Lorena Isceri ha rivelato: “La mattina della tragedia lei era tranquillissima. Lei aveva già perdonato un tradimento, quello era il secondo”.

Il racconto è proseguito così: “Una volta smascherato, lui se n’è andato di testa ed è uscita la sua seconda personalità, che mia figlia non conosceva. Non è stata una stupida mia figlia, aveva chiesto aiuto agli specialisti e ha portato Federico da uno psichiatra, prima di danneggiarlo denunciandolo. Lo psichiatra ci ha detto di allontanarlo piano piano e noi questo abbiamo cercato di fare, senza dare colpi drastici”.