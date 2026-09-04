Femminicidio di Lorena Isceri, la chiamata al 112 prima di essere uccisa: "Mi ha rapita, vuole ammazzarmi"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Lorena Isceri ha fatto tre telefonate dal bagagliaio dell’auto dove Federico Vella l’aveva rinchiusa prima di essere assassinata. Si tratta di una chiamata alla madre, di una a un amico e di una al 112, che la passa alla centrale della Questura di Firenze. Saranno questi ultimi a tenerla al telefono per una ventina di minuti. In questi minuti ci sono le ultime parole della donna, la richiesta di aiuto: “Federico mi ha rapita, vuole uccidermi”.

La richiesta di aiuto di Lorena Isceri

Il femminicidio di Lorena Isceri risulta essere ancora più straziante per via delle chiamate di aiuto che la donna riesce a effettuare dal bagagliaio dell’auto. Dall’altra parte del filo ci sono prima il 112 e poi la Questura, che tentano di capire dove si trovi per trarla in salvo.

Sono minuti fatti di domande, del racconto degli eventi e di paura. Ma la prima chiamata Lorena la fa alla madre. Quando la linea cade, mentre la macchina dei soccorsi si attiva fuori da quel bagagliaio, Lorena riesce a chiamare anche un amico.

Infine c’è la chiamata al 112 e il trasferimento alla Questura di Firenze. Parlano per circa 20 minuti, la tengono impegnata con diverse domande per capire il chi e il dove. Ad interrompere la chiamata sarà proprio Federico Vella.

La scoperta della chiamata

L’ultima frase che gli operatori sentono, come riporta Fanpage.it, è quella di Vella. L’uomo aveva fermato l’auto, forse sentendo la voce della donna al telefono, e ha aperto il bagagliaio. “Che cosa hai fatto?”, domanda a Lorena. Poi la linea cade.

Secondo l’ipotesi degli inquirenti, poi confermata, l’uomo aveva lanciato via il cellulare. Ad aggiornare la polizia è poi la segnalazione di un passante, che indica loro il luogo dove l’auto si è fermata.

La polizia stradale la individua e cerca di fermare l’uomo, che ha già gettato il corpo dell’ex compagna dal cavalcavia. Prima di lanciarsi nel vuoto, compiendo l’ultima fase dell’omicidio-suicidio pianificato, avrebbe gridato agli agenti: “Mi ha tradito e mi ha trattato male”.

Le indagini

Nonostante la morte di Federico Vella, le indagini non si fermano. La Procura di Firenze ha aperto un’inchiesta, coordinata dal PM Antonio Natale, per tentare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Si lavora sugli ultimi momenti, acquisendo i filmati delle telecamere di Autostrade e le riprese delle bodycam degli agenti, mentre sul corpo della 45enne è stata disposta l’autopsia. Si vuole capire se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia.

Nel frattempo si ricostruisce anche la passata relazione, che si era conclusa da diverse settimane. Lo scorso 12 agosto l’uomo aveva pubblicato sui social un video con delle foto e la scritta: “Certi incastri sono così perfetti che, anche se li separi, la forma dell’altro ti rimane addosso per sempre. A te, che sei la donna che ho amato con tutto me stesso e ho perso per la mia stupidità. Sarò tuo anche se non posso più esserlo”. Prima di mettere in atto il femminicidio, invece, aveva pubblicato: “Addio a tutti”.