Femminicidio di Lorena Isceri, parla Roberta Bruzzone: "La sua generosità è stata complice della sua fine"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La criminologa Roberta Bruzzone commenta il femminicidio di Lorena Isceri, uccisa dall’ex compagno Federico Vella sull’autostrada A1 nei pressi di Firenze. Bruzzone invita le donne a non proteggere i propri aguzzini e sottolinea l’importanza della denuncia come unico strumento per fermare un’escalation di violenza, oltre al valore della paura come segnale d’allarme da non ignorare mai.

Lorena Isceri, cosa ci insegna la sua storia

Del caso del femminicidio di Lorena Isceri si è parlato nel corso della puntata di “Vita in Diretta” di lunedì 7 settembre.

La criminologa Roberta Bruzzone, ospite di Alberto Matano, ha offerto la sua lettura del dramma oltre la cronaca, toccando temi quali la prevenzione e il riconoscimento dei segnali di pericolo nelle relazioni violente.

ANSA

Le parole di Roberta Bruzzone

Interpellata su cosa possa insegnare la vicenda di Lorena, Bruzzone ha spiegato che il primo aspetto riguarda proprio l’atteggiamento delle vittime nei confronti di chi le minaccia.

Secondo la criminologa, empatia e generosità, se non accompagnate dalla capacità di proteggere se stesse, possono trasformarsi in un fattore di rischio. “Denunciare non vuol dire essere cattive, non vuol dire vendicarsi” ha affermato Bruzzone. “Vuol dire ripristinare un confine, spesso un confine determinante tra la vita e la morte. Purtroppo quel tipo di disponibilità, quel tipo di sensibilità, ahinoi, possono essere davvero fatali”.

L’esperta ha poi consigliato, a chi è vicino a una vittima e conosce le dinamiche, di sporgere denuncia autonomamente, anche senza il consenso esplicito della persona coinvolta.

“La denuncia è l’unica vera opportunità di fermare un’escalation” ha spiegato. “Non ce n’è un’altra. E non denunciare è comunque la scelta da non fare”.

I segnali da non ignorare

Bruzzone ha voluto poi spostare l’attenzione sulla paura, da riconoscere come segnale d’allarme. “Questi uomini, quando cominciano a fare paura, questa paura va usata come segnale perché Lorena aveva paura di quest’uomo, aveva ragione di averne”.

Di Federico Vella ha parlato come “un altro soggetto con problematiche narcisistiche, incapace di tollerare la fine di una relazione e la perdita di controllo su questa donna. La paura” ha ribadito “è un indicatore affidabilissimo che qualcosa sta avvenendo di molto serio”.

Bruzzone ha concluso con un auspicio: che dalla morte di Lorena si possa trarre un insegnamento collettivo, affinché la sua vicenda non finisca nel dimenticatoio, ma diventi un monito utile a riconoscere per tempo i segnali di violenza nelle relazioni.