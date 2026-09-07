Femminicidio di Lorena Isceri, secondo l'autopsia era viva quando Federico Vella l'ha gettata dal viadotto

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Lorena Isceri era ancora viva quando è stata gettata da un viadotto dell’A1 dall’ex fidanzato Federico Vella. A svelarlo è stata l’autopsia eseguita sul corpo della 45enne vittima di femminicidio. Effettuato all’ospedale di Careggi, l’esame autoptico ha evidenziato che la donna sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza.

Femminicidio di Lorena Isceri, cosa dice l’autopsia

Sembra un dramma senza fine il femminicidio di Lorena Isceri. La donna di 45, immobilizzata e chiusa nel bagagliaio poi gettata da un viadotto dell’A1 dal suo ex fidanzato Federico Vella, aveva provato a chiedere aiuto.

Proprio dal bagagliaio era riuscita a chiamare prima un amico poi il 112, con cui è rimasta a lungo in contatto.

Ma questo non è bastato a impedire a Vella di compiere il delitto, prima di buttarsi a sua volta dal cavalcavia. E ora dall’autopsia emerge un dettaglio atroce.

Ancora viva quando è stata gettata dal viadotto dell’A1

Quando Lorena è stata gettata da quel viadotto era ancora viva, secondo l’esito dell’autopsia eseguita sul corpo della donna.

La donna dunque sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. La valutazione definitiva, tuttavia, verrà riportata nella relazione del medico che sarà consegnata fra 90 giorni.

La tac eseguita ha escluso violenti traumi cranici antecedenti alla caduta mentre dall’osservazione esterna del corpo non sono emersi segni di violenza riconducibili a lesioni. L’ipotesi degli investigatori è che Vella possa aver premeditato tutto.

Gli accertamenti tossicologici su Federico Vella

L’ipotesi degli investigatori è che Vella possa aver premeditato tutto.

Nel bagagliaio, infatti, sono state trovate tracce di sangue dovute probabilmente alle ferite ai polsi e alla testa: ferite che potrebbero essere dovute al tentativo di Lorena di togliersi le fascette con cui era stata legata ma anche all’aggressione di Vella.

L’uomo, infatti, l’avrebbe attesa nel parcheggio sotto casa per un agguato sbattendole la testa contro un muro.

L’esame autoptico è in corso anche sul cadavere di Federico Vella, che si è gettato dallo stesso viadotto dopo aver commesso il femminicidio nonostante 40 minuti di trattativa con polizia e vigili del fuoco.

Sul corpo del 36enne verranno effettuato anche gli accertamenti tossicologici per valutare la possibile assunzione di sostanze stupefacenti.

I funerali dopo l’autopsia

Inoltre è stata disposta la copia forense dei tre cellulari sequestrati per ricostruire telefonate e messaggi tra Lorena e il suo assassino e ricostruire con precisione cosa sia accaduto prima dell’atroce femminicidio avvenuto lungo l’A1 nei pressi di Firenze.

Dopo gli accertamenti medico legali la salma di Lorena sarà restituita alla famiglia. A spiegarlo è stato l’avvocato Cosimo Miccoli che assiste la famiglia Isceri.

Una volta che il pm Antonio Natale, titolare dell’inchiesta, avrà firmato l’autorizzazione, il corpo della donna sarà portato a Squinzano, vicino a Lecce, dove mercoledì o giovedì si celebreranno i funerali, ha detto il legale.