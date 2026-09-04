Femminicidio di Lorena Isceri sull'A1, il dolore e la rabbia della mamma: "Aveva troppa paura"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Mi aveva parlato di questa relazione, aveva paura, troppa paura”, queste le parole della mamma di Lorena Isceri, uccisa dall’ex fidanzato Federico Vella nel primo pomeriggio di giovedì 3 settembre. La morte della donna, tristemente nota come femminicidio di Firenze, sarebbe avvenuto sull’autostrada A1 quando secondo le prime ricostruzione l’uomo avrebbe prima lanciato la donna da un viadotto e poi si sarebbe lanciato nel vuoto.

Lorena Isceri, il dolore della mamma

Intervistata da SkyTg24, la mamma di Lorena Isceri ha esternato tutto il suo dolore.

“Io non l’ho ricevuta la chiamata”, le parole della donna in merito alla possibilità che la figlia avesse contattato anche lei mentre era nel bagagliaio dell’auto di Federico Vella.

ANSA

“L’ho sentita l’ultima volta ieri mattina (ndr 3 settembre) alle 10:30, era tranquilla”, ha spiegato.

La madre di Lorena Isceri ha poi parlato di ciò che stava vivendo la figlia: “Mi aveva parlato di questa relazione, aveva paura, troppa paura” spiegando anche che non c’era stata nessuna denuncia per le conseguenze penali.

Il femminicidio di Firenze

Secondo le prime ricostruzioni, Federico Vella avrebbe atteso la sua ex nel garage di un edificio per poi immobilizzarla e chiuderla nel bagagliaio della sua auto.

Durante il tragitto, Lorena Isceri sarebbe riuscita a contattare tramite il cellulare il 112 riferendo di essere stata rapita.

Federico Vella si sarebbe accorto della telefonata.

Avrebbe così raggiunto il tratto della Panoramica.

All’altezza di un viadotto, avrebbe prima lanciato la donna e poi dopo l’arrivo della Polizia Stradale si sarebbe gettato nel vuoto.

Il giallo delle telefonate

Gli investigatori starebbero ricostruendo cosa sarebbe accaduto dopo la telefonata di Lorena Isceri.

Sarebbero in corso anche accertamenti per verificare se la donna fosse riuscita a fare tre telefonate per avvisare di quanto le stesse accadendo.

Al vaglio anche l’esame delle immagini delle telecamere e delle bodycam degli agenti intervenuti in autostrada per raccogliere tutti gli elementi e fare chiarezza sulla vicenda.

Come riporta Sky Tg24 l’autopsia dovrà stabilire le cause della morte di Lorena Isceri e fornire elementi utili a chiarire le sue condizioni al momento della caduta.