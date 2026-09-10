Femminicidio di Lorena Isceri, ultimatum dello psichiatra a Federico Vella: “Si calmi o chiamo i carabinieri”

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In un’occasione Federico Vella avrebbe assunto atteggiamenti aggressivi nei confronti dello psichiatra al quale Lorena Isceri aveva consigliato di rivolgersi. Il 35enne sarebbe arrivato a non farlo parlare e a puntargli il dito. A quel punto lo specialista gli avrebbe detto: “Si calmi o chiamo i carabinieri“. A raccontare questo episodio è Antonia Argentiero, madre della 47enne vittima del femminicidio del viadotto Lora.

L’ultimatum dello psichiatra a Federico Vella

Giovedì 10 settembre i genitori di Lorena Isceri, Franco Isceri e Antonia Argentiero, hanno raccontato alcuni episodi sulla relazione della loro figlia con Federico Vella in collegamento con lo studio di Dentro La Notizia.

Antonia racconta che Lorena aveva “portato Federico da uno psichiatra” dopo la fine della loro relazione, perché il 35enne “insisteva e insisteva” affinché tornassero insieme.

In quel periodo Vella “passava da essere un uomo meraviglioso a essere un animale“, e la 47enne intendeva capire in che modo affrontare quell’uomo non capace di accettare la fine della loro relazione.

Una volta di fronte allo specialista, però, Vella avrebbe assunto un comportamento aggressivo: “Non lasciava parlare lo psichiatra”, poi “gli puntava il dito”. Lo psichiatra gli disse: “Si calmi o chiamo i carabinieri”. Poi il 35enne lo accusò di farsi pagare da Lorena “per farli lasciare”. Lo psichiatra, infine, lo cacciò dallo studio.

La “doppia faccia” dell’uomo

Ancora, la madre di Lorena Isceri racconta che probabilmente Federico mal sopportava che Lorena avesse un rapporto sereno con la famiglia e, più in generale, con il mondo esterno.

Più volte l’uomo avrebbe mostrato “una doppia faccia“, a volte piangeva o cercava amore dalla donna, altre volte le rivolgeva post offensivi sui social.

La fine della relazione e il femminicidio

Lorena Isceri iniziò ad avere paura di Federico Vella “dal 7 agosto, da quando l’ha lasciato”, racconta la madre della donna. Lorena aveva scoperto che il 35enne frequentava un’altra donna. Da quel giorno, la 47enne si era trasferita in un’altra abitazione a Firenze.

E proprio sotto quella abitazione, nell’ultima settimana prima del femminicidio Vella rimaneva appostato per attenderla, notato anche dai vicini della donna. Fino al tragico epilogo del 3 settembre: l’uomo l’aveva aspettata nel garage, l’aveva aggredita e rinchiusa nel bagagliaio per poi gettarla ancora viva dal viadotto Lora sull’A1. Pochi minuti dopo, nonostante l’intervento dei negoziatori della polizia stradale, Federico Vella si è lanciato nel vuoto.