Femminicidio di Luciana Ronchi a Milano, Luigi Morcaldi piange durante l'interrogatorio: "Sono un assassino"

Nel quartiere Bruzzano di Milano, Luciana Ronchi è stata uccisa con 14 coltellate dall’ex compagno Luigi Morcaldi. Dopo la fuga, l’uomo è stato fermato e ha confessato il femminicidio dicendo: “Sono un assassino”. Contestato l’omicidio aggravato dalla relazione terminata. Nessuna denuncia pregressa, indagini in corso sulla premeditazione.

Milano, femminicidio in strada: uccide l’ex e confessa

Luciana Ronchi, 62 anni, è morta mercoledì 22 ottobre dopo essere stata accoltellata dall’ex compagno Luigi Morcaldi, 64 anni, in via Giuseppina Grassini, nel quartiere Bruzzano a Milano.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, l’uomo l’ha raggiunta in scooter, l’ha colpita più volte al collo e all’addome e poi è fuggito. La donna, soccorsa in condizioni gravissime, è deceduta in serata all’ospedale Niguarda.

ANSA Milano, Polizia Scientifica sul luogo dov’è avvenuto il femminicidio di Luciana Ronchi, per il quale è stato fermato l’ex compagno Luigi Morcaldi

Morcaldi è stato rintracciato al Parco Nord dopo ore di ricerca e portato negli uffici della Polizia locale. Durante. Durante l’interrogatorio, ha ammesso le proprie responsabilità e ha detto ai magistrati: “Sono un assassino”.

Luigi Morcaldi, la confessione e le accuse

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe pianto a lungo durante l’interrogatorio, spiegando di non sapersi dare una motivazione precisa del gesto, parlando di un “fallimento di vita e di relazione poi diventato anche economico”.

Prima di colpire, avrebbe gridato alla vittima: “Questa è casa mia, te ne devi andare”. Morcaldi è accusato di omicidio aggravato dalla relazione affettiva terminata. I pubblici ministeri Leonardo Lesti e Giovanni Tarzia hanno chiesto al gip la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere.

Non risultano denunce precedenti, ma i due si erano separati di fatto nel 2022, e l’uomo viveva da tempo in condizioni di precarietà, dormendo in auto e frequentando la zona della casa di Ronchi.

Luciana Ronchi uccisa con 14 coltellate

Nel frattempo, il procuratore di Milano, Marcello Viola, ha confermato che Luciana Ronchi è stata uccisa con 14 coltellate.

Viola ha aggiunto che dalle immagini delle telecamere si vede l’uomo che “si muove con estrema determinazione e rapidità“.

Il procuratore ha poi voluto esprimere “cordoglio e dolore per questo ennesimo fatto di sangue, per questo ennesimo femminicidio che macchia di nuovo le strade della città”.

Luciana Ronchi, la vita prima dell’omicidio

La 62enne Luciana Ronchi lavorava come addetta alla mensa di una residenza per anziani. Dopo la separazione aveva intrapreso una nuova relazione e viveva una vita considerata tranquilla dai vicini.

In passato aveva gestito con l’ex compagno un bar nel quartiere Bovisa. Gli investigatori stanno accertando se Morcaldi avesse pianificato l’aggressione e se vi siano elementi per contestare la premeditazione.

Al momento l’aggravante formalmente riconosciuta resta quella legata alla relazione terminata. Il 64enne si trova in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.