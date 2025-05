Femminicidio di Martina Carbonaro ad Afragola, il video dello zio contro Alessio Taccia: "Devi morire"

La famiglia di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola, è sconvolta. Lo zio della vittima, che sarebbe stata uccisa dall’ex fidanzato Alessio Taccia, reo confesso, si è scagliato contro il 18enne dopo il femminicidio.

Il dolore dello zio

“Era una ragazza casa e chiesa, nessuno se l’aspettava”, ha detto lo zio di Martina Carbonaro ai giornalisti.

Poi, l’uomo si è scagliato contro Alessio Taccia: “Tu l’hai uccisa? Non devi vivere più. Tu devi morire. Devi morire“.

Le parole della madre

Enza Cossentino, la madre di Martina Carbonaro, si è scagliata contro l’assassino reo confesso della figlia.

Citata dall’ANSA ha dichiarato:

“Voglio solo giustizia. Voglio l’ergastolo per questo ragazzo. Che peccato ha fatto mia figlia? Era bella come il sole. Ora tornerò a casa e troverò la sua stanzetta vuota”.

Su Facebook, prima della notizia della confessione di Alessio Taccia, la donna aveva pubblicato un post: “Figlia mia, chi ti ha fatto del male la pagherà. Vola in alto. Ora starai con i miei genitori. Tu sei stata importante e lo sarai per sempre”.

La madre di Martina ha anche aggiunto che Taccia avrebbe collaborato alle ricerche della figlia: “Ma ho pensato subito che c’era qualcosa che non andava”.

Enza Cossentino avrebbe avuto “un brutto presentimento” nella serata di lunedì, quando ha provato varie volte a chiamare Martina.

La madre ha spiegato che la figlia non voleva più avere a che fare col suo ex: “L’amore può finire. Ma si può morire così?“.

Il cordoglio del sindaco di Afragola

La notizia ha scosso tutta la comunità di Afragola.

Il sindaco, Antonio Pannone, su Facebook ha scritto un post: “Oggi Afragola piange per l’inconsolabile dolore di una vita spezzata, un fiore reciso con una cieca violenza senza senso che toglie il respiro: una perdita che non ammette spiegazioni ma che deve vederci tutti ancora più impegnati nel difendere i diritti e le speranze dei nostri giovani, il bene più prezioso di cui disponiamo. Siamo tutti profondamente addolorati per l’orrore dell’inaccettabile morte di una adolescente a cui è stato tolto il diritto di vivere. È una immane tragedia che sconvolge la nostra comunità, attonita di fronte alla barbarie di chi non ha rispettato la libertà e la dignità di una giovanissima donna. Alla famiglia di Martina esprimo sentimenti di profondo cordoglio a nome mio personale e della Città di Afragola. Sono certo che nulla resterà di intentato nelle indagini in corso per assicurare alla giustizia il responsabile di un delitto così efferato”.