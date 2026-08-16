Femminicidio di Ornella Forastefano ad Amendolara, picchiata e abbandonata in ospedale: compagno rintracciato

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Il compagno 42enne albanese di Ornella Forastefano, vittima di femminicidio ad Amendolara, è stato rintracciato nel porto di Bari dopo una caccia all’uomo in tutto l’Alto Jonio cosentino. Secondo la prima ricostruzione dei fatti la donna, di 46 anni, è stata selvaggiamente picchiata in casa e poi abbandonata agonizzante davanti all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Guido Chidichimo di Trebisacce. Lì, nonostante il tentativo dei medici di salvarle la vita, è morta.

Il femminicidio di Ornella Forastefano ad Amendolara

Stando a quanto ricostruito e riportato da La Repubblica, Ornella Forastefano sarebbe stata picchiata selvaggiamente in casa ad Amendolara e, subito dopo, sarebbe stata trasportata e abbandonata agonizzante davanti all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Guido Chidichimo di Trebisacce.

I medici si sono immediatamente accorti del corpo e hanno provato a rianimarla, ma le gravissime lesioni interne ed esterne riportate le sono costate la vita nella notte tra sabato e domenica. Presentava lesioni e politraumi e aveva ferite al volto e alla nuca.

Il compagno di Ornella Forastefano rintracciato a Bari

Allo stato attuale, non è noto se a lasciare Ornella Forastefano agonizzante davanti all’ospedale, prima di darsi alla fuga a bordo di un veicolo, sia stato proprio il compagno. Gli investigatori dell’Arma dei Carabinieri stanno passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona.

Gli inquirenti non escludono alcuna pista, ma il movente del femminicidio al culmine di una lite violenta rimane l’ipotesi principale.

È stata avviata un’imponente caccia all’uomo in tutto l’Alto Jonio cosentino e, nella tarda mattinata di domenica 16 agosto, il 42enne compagno albanese di Ornella Forastefano, è stato rintracciato nel porto di Bari, mentre era in procinto di partire.

Nelle prossime ore, la Procura potrebbe disporre l’esame autoptico sul corpo di Ornella Forastefano per accertare l’esatta causa del suo decesso e la dinamica dei colpi mortali da lei subiti.

Chi è Ornella Forastefano

Ornella Forastefano, vittima di femminicidio ad Amendolara, in provincia di Cosenza, è la figlia di Pasquale Forastefano (attualmente detenuto in regime di carcere duro, 41 bis).

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