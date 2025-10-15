Femminicidio di Pamela Genini a Milano, il post dell'amica e l'attacco della socia Elisa Bartolotti a Soncin

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il femminicidio di Pamela Genini a Milano, avvenuto per mano di Gianluca Soncin, ha scosso amici e conoscenti della giovane imprenditrice. Mentre proseguono le indagini sulla dinamica dell’omicidio, Elisa Bartolotti, socia nel brand fondato insieme alla vittima, ha postato un messaggio di dolore e rabbia sul proprio profilo. Anche una sua amica, su Instagram, ha sottolineato come non sia normale morire così.

Il femminicidio di Pamela Genini a Milano

Pamela Genini, 29 anni, modella e imprenditrice originaria della Valle Imagna, è stata uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni.

Secondo la Procura, l’uomo l’avrebbe colpita con numerose coltellate sul terrazzino della sua abitazione in via Iglesias, nel quartiere Gorla, prima di tentare il suicidio.

Via Iglesias 33 a Milano, dov'è avvenuto il femminicidio di Pamela Genini per mano del 52enne Gianluca Soncin

È ora piantonato all’ospedale Niguarda con ferite auto-inferte al collo.

La vittima aveva telefonato all’ex compagno per chiedere aiuto durante l’aggressione.

L’uomo aveva subito avvisato il 112 e si era recato sul posto, ma per Pamela era ormai troppo tardi.

Secondo i vicini, le sue urla si erano sentite nitidamente: “Gridava aiuto, aiuto”, ha raccontato una testimone.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Milano, contesta a Soncin l’omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dagli atti persecutori.

In passato, l’uomo era stato arrestato per truffa internazionale e, secondo fonti investigative, la relazione con Genini era segnata da tensioni e minacce.

Le parole dell’amica: “Non dobbiamo abituarci”

Sui social, diverse amiche hanno ricordato Pamela. Tra loro, l’influencer Nicole Dmgi, che ha condiviso una lunga storia su Instagram.

“Una mia cara amica è stata vittima di femminicidio – ha scritto – Aveva solo 29 anni, una vita davanti, tanti sogni. Fa male pensare che nel 2025 ci siano ancora donne che perdono la vita così. Non è normale, non dobbiamo abituarci”.

Nicole, che si trova all’estero, ha aggiunto di non poter partecipare ai funerali, ma di essere vicina alla famiglia: “Parliamone, riflettiamo, non restiamo in silenzio. E non smettiamo mai di lottare per il rispetto e per l’amore vero”.

Chi è Elisa Bartolotti

Anche Elisa Bartolotti, socia e amica di Pamela, ha affidato a Instagram un messaggio diretto a Gianluca Soncin, accusato di omicidio: “Pazzo? Sì lo sei. Ma non credo abbastanza da non sapere quello che stavi facendo. Spero solo che se esiste una giustizia la pagherai per avermi tolto chi per me era una sorella”.

Bartolotti aveva fondato con Pamela Genini il marchio di moda EP SheLux, un brand Made in Italy nato, come riportato sul sito, “dall’idea di due amiche molto creative con la passione per la moda e per il mare”.

In un altro passaggio del suo post, la donna ha scritto: “Ciao Pam. Non invecchieremo insieme. Tu non invecchierai mai. Ti voglio bene amica mia”.