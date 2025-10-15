Femminicidio di Pamela Genini a Milano uccisa da Gianluca Soncin, la telefonata all'ex per chiedere aiuto

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Pamela Genini, vittima di femminicidio a Milano, ha telefonato all’ex compagno per chiedere aiuto prima di essere uccisa a coltellate da Gianluca Soncin. L’uomo, dopo aver lanciato l’allarme al 112, si è precipitato in via Iglesias ma né il suo intervento né quello della polizia sono riusciti a evitare la morte della 29enne.

La telefonata di Pamela Genini all’ex prima del femminicidio

“Sapevo che lei voleva liberarsi di lui, lo voleva lasciare“: l’ex compagno di Pamela Genini, come riportato dal Corriere della Sera, lo ha riferito all’equipaggio di una pattuglia accorsa nella zona in cui è avvenuto il femminicidio della 29enne.

L’uomo ha lanciato l’allarme al 112 e si è precipitato in via Iglesias dopo essere stato contattato telefonicamente dalla ex compagna, vittima dell’aggressione mortale da parte di Gianluca Soncin (che ha poi tentato il suicidio prima di essere braccato dagli agenti di polizia).

ANSA

Una delle pattuglie della polizia intervenute sul luogo in cui è avvenuto il femminicidio di Pamela Genini a Milano nella serata di martedì 14 ottobre.

L’intervento della polizia e il tentativo disperato di Pamela Genini di salvarsi

Neanche l’intervento dei poliziotti è riuscito a salvare la vita di Pamela Genini.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto e hanno citofonato all’abitazione della donna, lei ha risposto: “Glovo?“.

Probabilmente, Pamela Genini non voleva far sapere a Gianluca Soncin dell’arrivo delle forze dell’ordine.

I poliziotti hanno raggiunto la casa e hanno provato a fare irruzione, ma per lei era ormai troppo tardi.

Le testimonianze dei vicini di Pamela Genini

Una condomina ha raccontato così i momenti dell’aggressione mortale subita da Pamela Genini: “Abbiamo sentito, fortissime, le sue urla. Gridava ‘aiuto, aiuto’“.

La testimonianza di una vicina: “Qualche mese fa erano già intervenute le forze dell’ordine.

Gianluca Soncin aveva citofonato a me per farsi aprire ma quando era salito al terzo piano, lei non gli aveva aperto e aveva chiamato il 112. Nelle settimane successive, però, li avevamo visti di nuovo spesso insieme”.

La vicina ha poi aggiunto su Pamela Genini: “Lei era una persona molto carina e per bene. L’ho vista l’ultima volta oggi (martedì, n.d.r.) pomeriggio. Saranno state le 16. Scendeva per le scale con il cane e ci siamo salutati”.