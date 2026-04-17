Femminicidio di Pamela Genini, Francesco Dolci risponde alle accuse della madre: le chat contro l'ex

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La cronaca non è nuova ai vari livelli che si compongono intorno a un singolo caso. Il femminicidio di Pamela Genini è un esempio: dopo la sua tragica morte avvenuta per mano del fidanzato Gianluca Soncin, la sua bara custodita nel cimitero di Strozza (Bergamo) è stata profanata. Da circa un mese l’ex fidanzato, Francesco Dolci, non fa che ripetere che Soncin avrebbe fatto parte di un giro di imprenditori criminali, gli stessi che potrebbero aver violato il riposo eterno della ragazza. Per questo motivo la famiglia di Pamela a più riprese gli ha chiesto di smettere di "raccontare bugie, telenovele", ma Dolci si difende e parla di presunte querele.

Francesco Dolci risponde alle accuse di Una Smirnova

Venerdì 17 aprile Francesco Dolci è stato ospite di Mattino Cinque. Nel segmento dedicato alle indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, l’uomo ha colto l’occasione per rispondere alle accuse di Una Smirnova, madre di Pamela Genini.

Smirnova, in un intervento a Dentro la notizia, ha chiesto – in absentia – a Dolci il motivo per cui, se davvero era a conoscenza delle violenze che Gianluca Soncin perpetrava alla 29enne, non avesse messo la famiglia al corrente.

Quindi lo ha accusato di raccontare "favole, telenovele" e di andare in televisione per farsi pubblicità. Dolci, dal salotto di Federica Panicucci, ha riferito che "queste persone mi attaccano sempre, incuranti delle querele", e respinge l’accusa di non averli mai interpellati per riportare le violenze che Pamela Genini subiva da Gianluca Soncin.

Ancora, Dolci parla di "49 istantanee schermo" (screenshot, per intenderci) di conversazioni tra lui e Pamela Genini in cui la informava di aver incontrato in più occasioni i suoi genitori "per chiedere il loro intervento per aiutare questa ragazza".

Le presunte querele

Il veleno tra la famiglia di Pamela Genini e Francesco Dolci non sarebbe tutto qui. A Federica Panicucci l’amico speciale della 29enne spiega che dopo il femminicidio gli sarebbe stato negato l’accesso alla camera ardente, "infatti c’è una querela anche su questo".

"Io sono l’unico che sta combattendo per Pamela a 360 gradi, io vengo in tv perché voglio giustizia per Pamela e non ho mai preso un soldo", sottolinea Francesco Dolci, che si commuove in studio. Alla domanda di Panicucci sul motivo di tanti attacchi da parte della famiglia della ragazza, risponde riferendosi all’articolo 329 del codice di procedura penale che disciplina un "obbligo di segreto" quando sono in corso delle indagini.

I messaggi di Pamela Genini contro l’ex fidanzato

Poi la regia ha mandato in onda una clip dell’intervista rilasciata da Una Smirnova a Dentro la notizia in cui vengono letti dei messaggi in cui Pamela Genini avrebbe scritto alla madre descrivendo Dolci come "malato cerebrale" e "pazzo".

Panicucci ha chiesto a Dolci il motivo di queste parole nei suoi riguardi, lui ha spiegato che in quel periodo – i messaggi risalgono al 2022 – Pamela Genini era "ferita perché ci eravamo lasciati".

Il processo a Gianluca Soncin per il femminicidio

Il gip Tommaso Perna ha fissato per il 4 giugno il processo a carico di Gianluca Soncin che deve rispondere di omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata.

Il gip ha accolto la richiesta del rito immediato presentata dall’accusa, dunque si salterà l’udienza preliminare. Secondo le indagini, Soncin avrebbe ucciso Pamela Genini con 76 coltellate perché non in grado di accettare la decisione della vittima di interrompere la relazione, quindi si sarebbe procurato una copia delle chiavi dell’abitazione della 29enne per entrarvi facilmente e ucciderla.