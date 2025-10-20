Femminicidio di Pamela Genini, Gianluca Soncin era geloso persino dell'amica: l'episodio del ristorante

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Proseguono le indagini sul femminicidio di Pamela Genini, accoltellata a morte dal suo compagno Gianluca Soncin. Mentre si cerca di far luce sulle violenze fisiche e non di cui la 29enne è stata vittima durante la relazione, continuano a emergere episodi di gelosia e possessività del 52enne ora accusato di omicidio pluriaggravato. Uno di questi è stato raccontato da un’amica di Pamela.

Femminicidio di Pamela Genini, Gianluca Soncin era geloso e possessivo

Pamela Genini è stata uccisa con più di 30 coltellate il 14 ottobre scorso, nella sua casa di via Iglesias, a Milano, dal compagno 52enne Gianluca Soncin.

La 29enne aveva segnalato altri casi di violenze subite dall’uomo ma non lo aveva mai denunciato. Ai vari episodi di stalking e di gelosia dell’imprenditore già raccontati dalle amiche di Pamela, se ne aggiunge un altro, raccontato da un’altra di esse, in un programma televisivo.

L’appartamento di Milano dov’è stata uccisa Pamela Genini

L’episodio del ristorante

Una delle sue migliori amiche, Alissa, ha parlato a “Mattino Cinque”, su Canale 5 e confermato quanto spiegato da altre conoscenti della donna.

“Spesso si ingelosiva. È capitato anche a me. Una volta mi aveva invitata a una cena per farmelo conoscere, per presentarmelo. Appena ci siamo presentati al ristorante e ci siamo seduti, dopo neanche cinque minuti, lui subito si è alzato e se n’è andato. Io ho chiesto a Pamela il motivo e lei ha detto che forse si era ingelosito del nostro rapporto di amicizia. Non ci vedevamo da un po’, avevamo iniziato a parlare e lui si era arrabbiato ed era andato via. Ricordo che quella sera Pamela aveva anche paura di andare a casa dopo cena. Temeva anche per Bianca, la sua cagnolina, che era da sola”, racconta la donna.

“Non so perché non lo abbia denunciato, forse ha avuto paura, non ha avuto coraggio. Io sapevo che lo avrebbe fatto. Mi disse che era stato lui a picchiarla, a tirargli una valigia contro, mi aveva anche mandato delle foto e raccontato quello che era accaduto. Le avevo detto di andare a denunciare e lei aveva detto che lo avrebbe fatto. Ma non è stato così”, dice Alissa.

Le violenze e il referto in ospedale

L’amica di Pamela Genini si riferisce a quanto accaduto intorno al 4 settembre, giorno in cui la modella e influencer si era fatta visitare dal pronto soccorso di Seriate, Bergamo, dopo essere stata aggredita il giorno prima a Cervia.

Nel referto rilasciato dall’ospedale si raccontava di come la donna fosse stata buttata a terra e colpita alla testa con pugni, di come fosse stata trascinata per i capelli per diversi metri. Questa vicenda aveva subito fatto scattare il protocollo per la valutazione del rischio e al questionario che viene presentato in questi casi Pamela aveva risposto di sì a 4 domande su 5, di fatti ammettendo di temere per la sua vita.

In quel caso però – nonostante il dito rotto con cui la donna si presentò in pronto soccorso – non scattò il codice rosso né la protezione automatica. I medici avvertono i carabinieri di Cervia che erano intervenuti e che avevano catalogato il tutto come una lite familiare in quanto Pamela non aveva poi deciso di denunciare l’uomo né era voluta andare in ospedale.

Le indagini

Per il femminicidio di Pamela Genini proseguono le indagini e in Procura a Milano verranno sentite persone informate sui fatti, amici e amiche della ragazza accoltellata oltre 30 volte dal compagno Gianluca Soncin, ora accusato di omicidio pluriaggravato.

La procuratrice aggiunta Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo puntano a ricostruire la relazione tra i due, durata un anno e mezzo, e tutte le violenze di cui la donna è stata vittima.

Erano stati numerosi, infatti, gli episodi ai danni della 29enne: una pistola puntata al ventre, un tentativo di accoltellamento, un’aggressione in un albergo, quando, secondo l’ex fidanzato e amico, Francesco, Gianluca Soncin aveva tentato di buttare la compagna giù dal balcone, fino proprio al pestaggio del 4 settembre 2024 che avrebbe dovuto fare attivare le procedure di protezione come il codice rosso ma che invece non aveva portato a tutele nei confronti della giovane donna.