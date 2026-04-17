Femminicidio di Patrizia Lamanuzzi a Bisceglie, post del nipote contro lo zio Luigi Gentile: "Possesso malato"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Ce l’hanno strappata via, con una violenza cieca, assurda, senza senso”. Così sui social il nipote di Patrizia Lamanuzzi, la 54enne uccisa dal marito Luigi Gentile, che si è poi suicidato. In un lungo post Pietro de Cillis, nipote della vittima, esprime tutto il dolore della famiglia per l’ennesimo caso di femminicidio-suicidio, avvenuto il 15 aprile a Bisceglie. Poi si scaglia contro lo zio, che avrebbe spinto la moglie dal balcone per poi lanciarsi nel vuoto a sua volta: “Non è amore, è possesso malato”.

Femminicidio di Patrizia Lamanuzzi, il dolore della famiglia

“Da due giorni il cielo è più basso, l’aria è più pesante, e dentro di noi c’è un silenzio che urla”.

Così scrive in un lungo post su Facebook Pietro de Cillis, nipote di Patrizia Lamanuzzi, la donna uccisa dal marito Luigi Gentile a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani.

ANSA

Il giovane esprime sui social tutto il suo dolore e quello della sua famiglia per la scomparsa della zia 54enne.

“Una zia fedele, fedele fino al midollo”, che “aveva il pensiero sempre rivolto al prossimo”, scrive il nipote. “Portava con sé un sorriso contagioso. Di quelli che ti entravano nelle ossa e ti restavano dentro per giorni”.

La donna, ricorda, “aveva un pensiero per chiunque, verso tutti”, “non giudicava, non escludeva”.

“Amava con quella generosità che oggi sembra quasi un difetto, e invece era il suo superpotere“. “E ce l’hanno strappata via. Con una violenza cieca, assurda, senza senso”, afferma il nipote.

Il nipote contro lo zio Luigi Gentile

De Cillis si scaglia contro lo zio Luigi Gentile, perché la 54enne è stata uccisa “da chi non ha saputo accettare la sua libertà“, da “chi ha chiesto per primo la libertà, e poi ha deciso che quella donna non poteva appartenere più a nessuno, nemmeno a sé stessa”.

“Questo non è amore. Questo è possesso malato. Questo non è un raptus. Questo è un delitto”.

Il nipote dà del “mostro” allo zio, un “animale” che “ha scelto la via più vigliacca: togliere la vita a lei e poi togliersela, senza affrontare le conseguenze”.

Lasciando ai familiari le “macerie”, le “notti insonni che non finiranno mai”.

“Non ti chiediamo di perdonarci, zia. Ti chiediamo scusa“, scrive ancora il nipote.

“Scusa se questa società non ti ha protetta abbastanza. Scusa se abbiamo sottovalutato i segnali. Scusa se non siamo arrivati in tempo a tirarti fuori da quell’inferno”.

Il femminicidio-suicidio a Bisceglie

L’ennesimo caso di femminicidio-suicidio è avvenuto mercoledì 15 aprile a Bisceglie (BAT), a nord di Bari.

Patrizia Lamanuzzi, 54 anni, è morta dopo essere precipitata dal balcone del suo appartamento al quinto piano.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che indagano sull’accaduto, sarebbe stato il marito, Luigi Gentile, 61 anni, a lanciare la moglie dal balcone per poi buttarsi a sua volta di sotto.

La coppia aveva due figli, uno residente in Svizzera e l’altro a Trani, e si stava separando dopo 25 anni di matrimonio.