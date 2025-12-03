Femminicidio di Sadjide Muslija, marito Nazif in attesa del corso riabilitante per uomini maltrattanti

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nazif Muslija era in attesa del corso riabilitante per uomini maltrattanti. È quanto emerge dalle indagini sul femminicidio di Sadjide Muslija, la donna trovata morta all’interno della sua abitazione di Pianello di Monte Roberto (Ancona). Sadjide aveva denunciato due anni di maltrattamenti e per questo motivo il marito era stato arrestato. Ora l’uomo, 50 anni, è in fuga.

L’arresto del 12 aprile Nazif Muslija

Secondo La Presse Nazif Muslija, 50 anni, era in attesa di iniziare un corso riabilitante per uomini maltrattanti. Si tratta di un servizio offerto da diverse trutture e destinato agli uomini che usano la violenza nelle relazioni affettive.

E la moglie Sadjide, in effetti, nel 2025 aveva denunciato due anni di maltrattamenti da parte del marito, culminati il 12 aprile quando il 50enne l’aveva minacciata con un’ascia. Nazif era ossessionato dall’idea che la donna potesse tradirlo.

ANSA Gli inquirenti di fronte all’abitazione di Pianello di Monte Roberto (Ancona), dove si è consumato il femminicidio di Sadjide Muslija. Il marito Nazif è ancora in fuga

Perché quel corso per uomini maltrattanti non era ancora partito? Al Corriere della Sera parla Monica Garulli, procuratrice di Ancona: “Il percorso non è iniziato perché la struttura individuata non aveva disponibilità“.

Dopo l’arresto Nazif era stato condannato a un anno e 10 mesi ma era stato lasciato in libertà. Dopo la morte della moglie non si è presentato al lavoro e di lui non c’è traccia.

Il femminicidio

I fatti risalgono alla mattina di mercoledì 3 dicembre. Sadjide Muslija era un’operaia macedone di 49 anni. Gli inquirenti l’hanno trovata sul suo letto, nella sua abitazione di Pianello di Monte Roberto (Ancona) priva di vita e con il corpo massacrato con i segni evidenti di un pestaggio.

I sospetti degli inquirenti si sono subito concentrati sul marito, che si è reso irreperibile. Come già riferito, il 12 aprile 2025 l’uomo era stato arrestato dopo aver minacciato la moglie con un’ascia, convinto che lei lo stesse tradendo.

Sadjide Muslija subiva maltrattamenti

Le violenze da parte di Nazif si consumavano da anni, fino al suo arresto quando il 50enne è stato condannato a un anno e 10 mesi. Ma, come spiega l’avvocato dell’uomo, Antonio Gagliardi, “la signora aveva rimesso la querela, la separazione è rientrata e si erano riconciliati”.

Lei, quindi, “lo aveva riaccolto in casa”, ma perché il percorso di riabilitazione del 50enne non è partito subito? Gagliardi risponde al Corriere della Sera: “L’Uepe, l’ufficio esecuzione penale esterna di Ancona, l’aveva programmato per la prossima primavera. Troppo tardi. L’uomo andava curato subito, non dopo un anno”.