Femminicidio di Samanta Zironi a Ferrara, uccisa a coltellate: arrestato il marito Vladimiro Lombardi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un femminicidio, l’ennesimo, si è consumato nella notte a Ferrara. La vittima si chiama Samanta Zironi, 50 anni. La donna è stata trovata morta in casa dalle autorità, allertate dal marito Vladimiro Lombardi (52 anni) che nel cuore della notte ha chiamato il 118. L’uomo è stato arrestato. Secondo le prime indiscrezioni la donna sarebbe stata uccisa a coltellate.

Femminicidio a Ferrara

La tragedia si è consumata nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio. Samanta Zironi, 50 anni, è stata uccisa all’interno del suo appartamento di via Gatti Casazza, nell’area Barco, a Ferrara.

A dare l’allarme è stato il marito Vladimiro Lombardi, quando alle 3 del mattino ha telefonato al 118. Per il momento non è dato sapere cosa abbia detto l’uomo all’operatore.

ANSA

Al loro arrivo nell’appartamento i sanitari hanno subito appurato che per la donna non ci fosse più nulla da fare, e ne hanno constatato il decesso.

Al civico 25 di via Casazza sono arrivati anche gli agenti della Questura di Ferrara, reparto Squadra Mobile, che dopo i primi rilievi hanno arrestato il marito.

Il marito non risponde alle domande del pm

Dopo l’arresto, Vladimiro Lombardi è stato condotto presso gli uffici della Questura dove lo attendeva il pm di turno Ombretta Volta. Insieme a lui c’era il suo avvocato Gianluca Paparella, scrive il Corriere della Sera.

Il 52enne, tuttavia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Durante la giornata arriverà anche il giudice per le indagini preliminari per convalidare l’arresto.

Chi era Samanta Zironi

Di Samanta Zironi e suo marito si sa ancora poco. Come scrive Corriere della Sera, Samanta Zironi era casalinga, mentre il marito lavora come lavapiatti in un’azienda.

Secondo il Resto del Carlino, la donna sarebbe stata uccisa con una sola coltellata. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica del femminicidio, anche grazie alle testimonianze raccolte da amici, parenti e conoscenti della donna. Nella stessa notte a Misterbianco, Catania, si è consumato un tentato femminicidio: una 49enne è in condizioni critiche dopo essere stata massacrata di botte dal marito davanti ai figli.