Femminicidio di Sara Campanella, 7 indagati per il suicidio di Stefano Argentino: perché era solo in cella

La procura di Messina ha indagato sette persone per i suicidio in carcere di Stefano Argentino, omicida reo confesso di Sara Campanella, sua compagna di università. Al ragazzo erano state tolte tutte le misure di sorveglianza speciale da settimane.

La procura di Messina ha iscritto nel registro delle notizie di reato sette persone, per accertare se ci siano responsabilità nella morte in carcere di Stefano Argentino, reo confesso del femminicidio di Sara Campanella.

Il ragazzo si sarebbe suicidato impiccandosi nella propria cella, che condivideva con altri detenuti, lo scorso 6 agosto. Nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia sul suo corpo.

Gli indagati sono la direttrice, la vice direttrice, l’addetto ai servizi trattamentali e gli psichiatri e gli psicologi che lo hanno avuto in cura nel carcere di Messina.

Argentino, 27 anni, era accusato di aver ucciso Sara Campanella, 22 anni, sua compagna di università, dopo mesi di stalking. Il ragazzo aveva confessato il femminicidio ma era ancora in attesa di processo.

Perché Argentino era in cella da solo

Nonostante Argentino avesse manifestato la volontà di uccidersi, i medici lo avevano ritenuto idoneo alla detenzione ordinaria.

Quindi, prima di questa valutazione, era tenuto in un regime di sorveglianza speciale, proprio per evitare che potesse farsi del male.

Nessun’altra valutazione avrebbe smentito quella dei professionisti del carcere di Messina. Di conseguenza, da due settimane, Argentino era in cella insieme ad altri detenuti.

Le dichiarazioni dell’avvocato

L’avvocato di Argentino, Giuseppe Cultrera, ha commentato la notizia: “Sette indagati è già presagio di plurime responsabilità, probabilmente fra loro correlate” ha dichiarato. Il legale ha poi aggiunto:

Stefano avrebbe dovuto essere rinchiuso in una Rems o in un istituto a custodia attenuata. Il suo stato mentale, venuto a galla anche dalle indagini degli inquirenti, non era compatibile con la custodia in carcere.

Cultrera ha poi concluso dicendo: “Al momento è troppo presto e si possono fare soltanto supposizioni, auspico soltanto che, almeno stavolta, le indagini siano approfondite e possano portare a risultati concreti”.