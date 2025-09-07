Femminicidio di Sara Campanella, verso l'udienza che determinerà il non luogo a procedere: cosa succederà

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Stefano Argentino era atteso in Corte d’Assise per la prima udienza sul femminicidio di Sara Campanella, la 23enne uccisa a Messina. Il reo confesso, però, si è tolto la vita mentre si trovava nella sua cella del carcere Gazzi. L’udienza avrà comunque luogo, anche se servirà ad aprire e chiudere il processo per determinare il non luogo a procedere, considerata la morte dell’imputato. Come riferisce l’avvocata Cettina La Torre, che insieme ai colleghi Filippo Barbera e Riccardo Leandro assiste la famiglia Campanella, “si valuterà comunque la possibilità di eventuali richieste di risarcimento“.

L’udienza

Mercoledì 10 settembre Stefano Argentino si sarebbe dovuto presentare presso la Corte d’Assise di Messina per la prima udienza a suo carico del processo sul femminicidio di Sara Campanella.

Il 27enne, come noto, si è tolto la vita in carcere. Come precisa Palermo Today l’udienza si terrà, e saranno presenti anche i genitori di Sara Campanella insieme al fratello Claudio.

ANSA Il punto in cui il 31 marzo 2025 si è consumato il femminicidio di Sara Campanella. Stefano Argentino, reo confesso, si è tolto la vita in carcere

La Corte d’Assise, tuttavia, durante l’udienza determinerà l’apertura e la chiusura del processo, quindi il non luogo a procedere. Come riporta Gazzetta del Sud, tuttavia, mercoledì 10 settembre potrebbero non mancare i colpi di scena. Il quotidiano locale, infatti, parla di un possibile elemento importante che la famiglia della ragazza potrebbero presentare in aula, ma non è dato sapere se si tratti di un contributo di natura giudiziaria. Per il momento sia la famiglia di Sara che la difesa mantengono lo stretto riserbo.

L’avvocata Cettina La Torre, che assiste la famiglia Campanella insieme ai colleghi Filippo Barbera e Riccardo Leandro, riferisce a Messina Today che “si valuterà comunque la possibilità di eventuali richieste di risarcimento anche se quello che la mamma di Sara auspicava era comunque un giusto processo che stabilisse la verità dei fatti“.

Il femminicidio di Sara Campanella

I fatti risalgono al 31 marzo. Sara Campanella, studentessa originaria di Misilmeri (Palermo), frequentava il corso di Tecniche di Laboratorio Biomedico a Messina, dove viveva come studentessa fuorisede. Quel pomeriggio la 23enne stava uscendo da una lezione dal Policlinico Gaetano Martino e stava rientrando a casa.

Fuori dal Policlinico la attendeva Stefano Argentino, 27 anni, suo collega dell’università. Da tempo Argentino aveva concentrato tutte le sue attenzioni su di lei, prima cercando di parlarle per provare a frequentarla e poi pedinandola più volte, al punto da costringere la studentessa ad affrontarlo per chiedergli di smettere di starle addosso. Sara era arrivata a registrare una discussione con Argentino nel corso della quale non faceva che ripetergli che voleva essere lasciata in pace.

Quel pomeriggio del 31 luglio, quindi, Argentino la attendeva all’esterno del Policlinico. Una volta uscita, il 27enne aveva iniziato a tallonarla. La ragazza aveva avvisato le amiche via WhatsApp per segnalare la presenza di lui alle sue spalle. Nei pressi dello stadio Celeste, infine, Argentino l’aveva accoltellata a morte con cinque fendenti per poi darsi alla fuga. Il killer era stato rintracciato a Noto. Arrestato, aveva confessato il femminicidio.

Il suicidio di Stefano Argentino

Sin dall’inizio Argentino aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita. Per questo gli era stato imposto il regime di sorveglianza. Tale disposizione, in seguito, gli era stata tolta e nel carcere di Gazzi era stato mandato in cella con altri detenuti. Il 6 agosto il 27enne si è tolto la vita nella sua cella.

Per il suicidio di Stefano Argentino il sostituto procuratore Annamaria Arena ha avviato un’indagine con le ipotesi di reato di omissioni in atti di ufficio e morte come conseguenza di altro reato. Palermo Today scrivono che per la sua morte sette persone sono indagate.