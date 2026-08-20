Femminicidio di Tania Terrin diventa caso politico per "allarme sottovalutato", Ministero manda gli ispettori

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È diventato un caso politico il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne uccisa a Ferragosto dall’ex compagno Dino Keber, che si è poi suicidato. A far montare il caso il fatto che l’uomo era stato denunciato più volte da Terrin e da diverse altre donne, e aveva ricevuto solo un ammonimento del questore dopo un tentativo di strangolamento. Le senatrici Pd presenteranno un’interrogazione parlamentare, mentre il sottosegretario alla Giustizia Alberto Balboni ha annunciato che si sta valutando l’invio degli ispettori per verificare eventuali irregolarità e omissioni.

Il femminicidio di Tania Terrin

Tania Terrin – originaria di Vigonovo, come Giulia Cecchettin – è stata uccisa nella serata tra il 15 e il 16 agosto nella sua casa a Camponogara, in provincia di Venezia.

Ad ucciderla è stato l’ex compagno Dino Keber, 43enne, che si è poi suicidato impiccandosi nella sua officina.

ANSA

La loro relazione, durata circa due anni, si era interrotta dopo un breve periodo di convivenza, ma l’uomo aveva continuato a contattarla e a minacciarla.

Il tentativo di strangolamento e le denunce

Ad aprile la 39enne lo aveva denunciato, raccontando che Keber l’aveva aggredita e tentato di strangolarla, fino a farle perdere i sensi.

La procura di Venezia aveva aperto un’indagine e per Terrin era stata disposta la “vigilanza dinamica”, cioè una serie di controlli periodici da parte delle forze dell’ordine.

A giugno il questore aveva emesso un ammonimento nei confronti di Keber, una misura meno restrittiva di altre previste per casi del genere come il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico.

Dalle indagini è emerso che l’uomo era stato denunciato in passato da altre tre ex compagne: nel 2002, nel 2010 e nel 2022. Tutte avevano però ritirato la querela.

Si muove la politica

Il femminicidio di Tania Terrin è ora diventato un caso politico. Il sottosegretario alla Giustizia Alberto Balboni ha definito il delitto “una sconfitta dello Stato”.

E ha detto che insieme al ministro Carlo Nordio valuteranno l’invio di ispettori a Venezia “per capire cosa non abbia funzionato”.

La senatrice del Pd Valeria Valente, componente della Commissione bicamerale sul femminicidio, ha annunciato sui social che le senatrici dem presenteranno un’interrogazione parlamentare sul caso.

“C’era tutto: le mani al collo, il referto, i precedenti. Mancava una misura cautelare contro l’uomo che aveva denunciato. La falla, però, non è nel diritto penale. È nella capacità di applicarlo”, scrive Valente.

La segretaria del Pd Elly Schlein ha invitato a interrogarsi sull’efficacia del sistema di protezione delle donne vittime di violenza.

La senatrice leghista Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia, ha detto che non serve creare nuove leggi, ma bisogna attivare correttamente quelle esistenti, aggiungendo che è necessario investire sulla formazione delle forze dell’ordine e della magistratura.