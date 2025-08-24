Femminicidio di Tina Sgarbini a Montecorvino Rovella, arrestato l'ex compagno Christian Persico

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È stato rintracciato e fermato Christian Persico, l’uomo sospettato del femminicidio di Tina Sgarbini, la donna di 47 anni trovata morta nella sua abitazione sabato mattina a Montecorvino Rovella, nel Salernitano. Stando a una prima ricostruzione, il 36enne avrebbe strangolato l’ex compagna al termine di un violento litigio. Fuggito dopo il delitto, i carabinieri lo hanno catturato dopo alcune ore di ricerche.

È finita dopo poche ore la fuga di Christian Persico, 36 anni, ritenuto il principale sospettato per il femminicidio di Tina Sgarbini.

La donna, 47 anni, era stata trovata morta nella mattinata di sabato 23 agosto all’interno della sua abitazione a Montercovino Rovella, in provincia di Salerno.

ANSA I carabinieri sul luogo del delitto

L’uomo, che si era reso irreperibile subito dopo la tragedia, è stato rintracciato e catturato in serata dopo ore di ricerche serrate da parte delle forze dell’ordine. Lo riporta Ansa.

In seguito a una segnalazione, i carabinieri lo hanno trovato in località San Pietro, non lontano dal luogo del delitto.

Il 36enne non avrebbe opposto resistenza ai militari, che lo hanno ammanettato e portato in caserma.

L’omicidio di Tina Sgarbini

L’esatta dinamica del femminicidio di Tina Sgarbini è ancora da chiarire.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, la donna sarebbe stata strangolata in casa al culmine di una violenta lite.

I due avevano una relazione dal 2016 ma non è chiaro se stessero ancora insieme.

Tina Sgarbini sarebbe stata uccisa dall’ex compagno durante l’ennesima discussione tra i due, nata forse dalle richieste dell’uomo di ricucire il rapporto.

La 47enne lascia tre figli avuti da una precedente relazione, che non erano presenti al momento del delitto.

Christian Persico “cacciato di casa”

Antonio Sgarbini, il padre della vittima, ha raccontato ai microfoni del Tg1 che lei aveva recentemente lasciato il compagno.

“Lei l’ha cacciato di casa anche perché non lavorava, si presentava a casa, faceva i comodi suoi. Mia figlia a un certo momento gli ha detto che doveva andarsene”, ha detto.

Secondo quanto emerso, poco prima di sparire Persico avrebbe lasciato una lettera ai genitori con la quale chiedeva scusa per aver “fatto una cavolata“.

La posizione di Christian Persico è ora al vaglio della procura di Salerno, che coordina le indagini sul delitto.