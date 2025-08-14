Femminicidio di Tiziana Vinci a La Spezia, la chiamata dell'ex Umberto Efeso e la confessione: "L'ho uccisa"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ennesimo femminicidio, ennesima scia di sangue. A La Spezia, Umberto Efeso, 57 anni, ha ucciso l’ex moglie Tiziana Vinci, colpita mortalmente con diverse coltellate. L’uomo, un autotrasportatore, dopo aver compiuto il delitto si è dato alla fuga per circa un’ora. Poi ha chiamato il 112 riferendo che si stava andando a costituire. E così ha fatto.

Femminicidio a La Spezia, morta Tiziana Vinci: così si è costituito l’ex marito

“Buongiorno, ho ucciso la mia ex moglie. Sto andando a costituirmi alla stazione dei carabinieri di Ceparana”. Queste le parole del 57enne dopo aver contattato il 112, come riferito dal Corriere della Sera.

Poco prima, dopo aver ucciso l’ex moglie, si era lavato e aveva seppellito il coltello a serramanico utilizzato per togliere la vita a Tiziana Vinci, 54 anni, collaboratrice domestica.

ANSA Carabinieri sul luogo del delitto

La donna, quando è stata aggredita mortalmente durante la mattinata di mercoledì 13 agosto, si trovava come ogni mattina nella villa di un imprenditore attivo nel settore spedizioni, sulla collina di Ceparana.

Nessuna delle persone presenti nella dimora si è stupita di vedere Efeso in quanto lì, in passato, aveva lavorato come tuttofare.

Dopo aver raggiunto l’ex moglie e dopo aver avuto l’ennesimo scontro verbale con lei, ha estratto il coltello e l’ha colpita all’addome, allo sterno e al fianco.

Un’altra dipendente ha sentito le urla e ha lanciato l’allarme. Vano il tentativo di salvare la vita alla 54enne del personale sanitario che si è precipitato sul posto.

Efeso, mentre l’ex moglie stava morendo, è fuggito in auto. Dopo un’ora la chiamata al 112 e la decisione di costituirsi.

Il caso del braccialetto elettronico malfunzionante

Tiziana, dallo scorso maggio, viveva a La Spezia con uno dei suoi sei figli. Aveva scelto di lasciare la casa di famiglia in quanto prostrata dalle continue liti con Umberto, dai maltrattamenti e dalle ossessioni di controllo dell’ex marito.

A giugno aveva sporto denuncia in quanto la situazione era andata fuori controllo. Ed era scattato il ‘Codice rosso’: a Efeso era stato imposto di indossare un braccialetto anti-stalking. Il mese successivo il questore di La Spezia aveva firmato un ammonimento formale in cui veniva messo nero su bianco che il 57enne non doveva avvicinarsi a Tiziana.

Sembra però che il braccialetto elettronico, negli ultimi 10 giorni, non funzionasse bene. I carabinieri avevano infatti segnalato le anomalie del dispositivo alla ditta incaricata di gestione e manutenzione. Tuttavia il braccialetto non era stato né revisionato né sostituito.

Le reazioni della politica: “Alert ignorati dal governo”

“Ho depositato un’interrogazione ai ministri della Giustizia, Carlo Nordio e dell’Interno, Matteo Piantedosi – ha riferito Pierantonio Zanettin, capogruppo di FI, in commissione Giustizia al Senato -. Va chiarito se sia stato fatto davvero tutto il possibile per proteggere la vittima. Questi episodi sconcertanti ci fanno capire che anche norme in apparenza perfette si scontrano con inaccettabili carenze applicative”.

Durissima la capogruppo di Italia viva al Senato, Raffaela Paita: “Da mesi ci sgoliamo con il governo per segnalare difetti nel funzionamento dei dispositivi ma i nostri alert sono stati sistematicamente ignorati: è gravissimo”.

Proteste anche dal Pd, tramite la deputata Valentina Ghio: “Non basta aumentare le pene, bisogna intervenire sull’attuazione delle misure di protezione delle donne e sulla prevenzione”.