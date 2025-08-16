Femminicidio di Tiziana Vinci a La Spezia, le minacce dell'ex marito Umberto Efeso: "Ti taglio la testa"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Spuntano nuovi elementi sul femminicidio di Tiziana Vinci, la 54enne uccisa a La Spezia dall’ex marito Umberto Efeso, 57 anni. Proprio quest’ultimo, reo confesso del delitto, prima di portare a termine il feroce disegno di morte avrebbe terrorizzato la donna con ripetute minacce: “Prima o poi ti beccherò, ti taglio la testa”. La donna è stata uccisa con tre coltellate e l’uomo si è dato alla fuga per un breve tratto per poi costituirsi presso la caserma dei carabinieri.

Le minacce di Umberto Efeso

La notizia è riportata da Repubblica in un articolo di venerdì 15 agosto. Secondo il quotidiano Umberto Efeso, prima di uccidere la moglie, le avrebbe rivolto ripetute minacce: “Farai una brutta fine”, le avrebbe detto, per poi aggiungere che le avrebbe tagliato la testa.

Come noto, prima del delitto il 57enne aveva vessato l’ex moglie con pedinamenti e stalking che avevano costretto la donna a una vita di terrore, per questo motivo l’uomo era stato raggiunto da un divieto di avvicinamento e costretto a indossare il braccialetto elettronico rivelatosi, dopo la tragedia, non funzionante.

ANSA L’ingresso della villa in cui si è consumato il femminicidio di Tiziana Vinci a La Spezia. L’ex marito Umberto Efeso, reo confesso, da tempo la minacciava: “Ti taglio la testa”

“Prima o poi ti beccherò”, avrebbe inoltre scritto Efeso in un altro messaggio alla ex moglie. Ancora, come riporta Primocanale, il 57enne insisteva: “Spenderò soldi per spiarti anche di notte“. Tutto ciò avveniva nonostante la misura cautelare e l’ammonimento del Questore, provvedimenti che non avrebbero fatto altro che inasprire il comportamento dell’uomo che dal mese di luglio, ricordiamo, portava il braccialetto elettronico alla caviglia.

Per questo motivo al reo confesso, oltre all’omicidio volontario, è stata contestata anche l’aggravante della premeditazione scattata, inoltre, per il possesso del coltello a serramanico usato per uccidere la donna. La vittima negli ultimi tempi aveva trovato ospitalità presso uno dei sei figli nati dal matrimonio, impaurita dal pensiero di vivere da sola sotto il vecchio tetto coniugale.

Il femminicidio di Tiziana Vinci

I fatti risalgono al 13 agosto. Tiziana Vinci lavorava come governante presso la villa di proprietà dell’imprenditore Alessandro Laghezza, in via Genova a La Spezia. Presso lo stesso datore di lavoro era impegnato Umberto Efeso, che occupava un posto come autotrasportatore.

La coppia, sposata dal 1988 e con sei figli, da aprile aveva interrotto la relazione ed Efeso aveva il divieto di avvicinamento e l’obbligo del braccialetto elettronico. Da quando la donna lo aveva lasciato, l’uomo covava un rancore crescente che lo portava ad esplosioni di rabbia, pedinamenti, stalking, minacce e gelosie ossessive.

La mattina del 13 agosto Tiziana Vinci si trovava nella villa di Laghezza per operazioni di pulizia. In sua compagnia c’era un’altra donna, proprietaria del fabbricato. Come scrive Repubblica, Efeso sarebbe arrivato all’improvviso e tra i due sarebbe scoppiata una lite, un’escalation degenerata, poi, nell’aggressione mortale.

Con un coltello a serramanico l’uomo l’avrebbe colpita almeno tre volte su un fianco per poi darsi dalla fuga. L’allarme era stato dato dalla testimone, che verso le 11 ha chiamato il 112. Per la 54enne, purtroppo, non c’era niente da fare.

L’arresto e la confessione

Dopo alcune ore di fuga, infine, Umberto Efeso si è recato spontaneamente presso la stazione dei carabinieri di Ceparana e ha confessato il femminicidio della moglie. All’arrivo della pm Claudia Merlino non ha risposto alle domande e ha preferito parlare con i suoi avvocati Andrea Buondonno e Nunzio Gallo.

“Volevo solo parlare con lei“, avrebbe detto ai suoi legali – come riportato da Repubblica – per poi aggiungere: “Non so cosa ho fatto”. Secondo gli avvocati Efeso “non era chiaramente presente a se stesso e ha detto più volte di non ricordare nulla” del delitto. Il medico legale Susanna Gamba effettuerà l’autopsia sul corpo di Tiziana Vinci.